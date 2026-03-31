Зміни для чорнобильців: як уряд оновив систему доплат до пенсій
- Кабмін ухвалив постанову, що доповнює механізм підтвердження проживання в зонах ЧАЕС.
- Зміни дозволять більшій кількості людей отримати доплати, і стосуються тих, хто не може підтвердити проживання в зонах ЧАЕС через втрату документів або зміну місця проживання.
Уряд розширив механізм для підтвердження проживання в зонах ЧАЕС. Відтепер більше людей можуть звернутися по підтвердження і надбавку до пенсії за визначеними оновленими критеріями відповідно.
Що зміниться в доплатах до пенсій та кого стосуються оновлення?
Про те, чому уряд доповнив механізм підтвердження проживання в зонах ЧАЕС, йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.
Кабмін ухвалив нову постанову, яка доповнює та розширює підстави для підтвердження постійного перебування громадян на територіях, віднесених до зони обов'язкового відселення станом на 26 квітня 1986 року.
Причиною є можливість призначення доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Мета рішення – забезпечити справедливий підхід до людей, які мають право на доплату до пенсії, однак не можуть реалізувати його через відсутність або неповноту відомостей в державних інформаційних системах не з власної вини,
– зазначили в міністерстві.
Зокрема там пояснили, що основні зміни є такими:
- уряд розширив перелік випадків, коли людина може звернутися до тимчасової комісії для фіксації факту постійного проживання у зоні ЧАЕС;
- до 30 вересня 2026 року продовжено строки реалізації експериментального проєкту про внесення даних до реєстру територіальної громади про проживання в зонах ЧАЕС.
У Мінсоцполітики пояснюють, що саме так можливість скористатися програмою отримають більше людей.
Зауважте! Проєкт стосується тих громадян, які не можуть підтвердити факт постійного проживання в зонах ЧАЕС станом на 26 квітня 1986 року або в період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року. Найчастіше такі випадки виникають через втрату документів, руйнування житла, зміну місця проживання в межах відповідних зон або проживання з батьками.
Зокрема у міністерстві зазначили, що це рішення не потребуватиме додаткових видатків із бюджету. Адже доплати до пенсії здійснюються за рахунок вже виділених коштів на забезпечення пенсійних виплат і надбавок.
Які пільги для чорнобильців надає держава?
На порталі iGOV зазначається, що підтримка для людей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС надається залежно від категорії потерпілих. Загалом виокремлюють 4 групи чорнобильців.
До 1 категорії належать люди, чия інвалідність напряму пов'язана з аварією. Також це ліквідатори, які працювали в регіоні з 1986 року до 1990 року. Зокрема сюди належать люди, які певний час проживали у зоні радіаційного впливу.
Для них держава компенсує 50% вартості комуналки, твердого палива, послуг зв'язку, харчових продуктів.
Водночас на 100% знижку можна сподіватися під час санаторно-курортного лікування, придбання ліків за рецептом лікаря та зубопротезування.
До 2 категорії належать люди, які працювали в зонах ЧАЕС у 1986 – 1987 роках. Зокрема громадяни, які були евакуйовані або навпаки проживали в зонах обов'язкового відселення до ухвалення рішень про евакуацію.
Вони мають аналогічні пільги з 1 категорією, відрізняється лише компенсація за харчові продукти. Для 2 категорії – це 25%. Водночас різними є відсотки компенсації за пільговий проїзд.
Загалом обидві групи можуть отримати додаткову
- щорічну відпустку на 14 робочих днів;
- щорічну допомогу на оздоровлення.
3 категорія чорнобильців – це ліквідатори, які працювали в зонах ЧАЕС обмежений час (від 1 до 30 днів). Також сюди належать потерпілі, які жили й працювали в зонах радіаційного впливу.
Для них держава компенсує 100% від придбання ліків, санаторно-курортного лікування та позачергового зубопротезування.
Для 4 категорії чорнобильців компенсують 50% на зубопротезування, ще 100% – на купівлю ліків. Зокрема надається щорічна допомога на оздоровлення. А стосується вона тих, хто тривалий час проживав, працював або вчився в зоні посиленого радіоекологічного контролю.
Що ще відомо про допомогу чорнобильцям в Україні?
Після щорічної індексації пенсій виплати зросли зокрема в чорнобильців. Так, підвищили розміри мінімальних пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС.
Зокрема перерахували пенсії учасникам ліквідації наслідків. У Пенсійному фонді зазначають, що перерахунок здійснювали через збільшення показника середньої зарплати в Україні.
Водночас відомо, що мінімальна пенсія для учасника ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи становить 17 486,60 гривень.