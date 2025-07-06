Надбавки до пенсій: хто з українців від 65 років не отримає підвищення пенсії
- Пенсіонери 65+ років можуть отримувати доплату до пенсій, але не працюючі пенсіонери, пенсіонери без необхідного стажу, ті, хто отримує виплати за іншими законами, та пенсіонери з виплатою понад 40% мінімальної зарплати.
- Для перевірки актуального розміру пенсії після індексації потрібно скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України.
Пенсіонери 65+ років можуть отримувати доплату до пенсій. Проте є категорії, яких підвищення пенсії можуть позбавити.
Кому не підвищать пенсії
Для осіб, які досягли 65 річного віку держава гарантує виплату не меншу 40% мінімальної зарплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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У 2025 році мінімальна зарплата становить 8 000 гривень, відповідно мінімальна пенсія – 3 200 гривень. Але з 1 березня 2025 року після індексації фактичний розмір пенсії для пенсіонерів 65+ з урахуванням доплат — 3 758 гривень.
Такий перерахунок відбувається автоматично, але не для всіх. Підвищення не отримають:
- Працюючі пенсіонери
Це стосується і тих, хто офіційно працює, і тих, хто веде підприємницьку діяльність. Для таких пенсіонерів перерахунок відбудеться лише після звільнення з роботи або припинення ФОП.
- Пенсіонери без необхідного страхового стажу
Для отримання надбавки у 65 років потрібно мати не менше 35 років стажу для чоловіків та 30 років стажу для жінок.
- Пенсіонери, які отримують виплати за іншими законами
Підвищення стосується лише тих, хто отримує пенсію за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника або за вислугою років. Якщо ж пенсія призначена за іншим законом, наприклад, спецпенсія, – доплата не передбачена.
- Пенсіонери з виплатою понад 40% мінімальної зарплати
Якщо після всіх доплат та надбавок загальна сума пенсії перевищує 40% мінімальної заробітної плати, додаткове підвищення також не призначається.
Як дізнатися свою пенсію після індексації
Ще з 1 березня 2025 року Пенсійний фонд України провів індексацію пенсій. Індексація проводилась відповідно до постанови Кабінету Міністрів України. Щоб дізнатися актуальний розмір пенсії потрібно:
- зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;
- натиснути "Вхід".
- авторизуватися будь-яким зручним способом: з використанням кваліфікованого електронного підпису, через BankID або за допомогою Дія.Підпис;
- натиснути "Увійти".
- у лівому боковому меню знайти до розділу "Моя пенсія".
Саме там можна ознайомитись із розміром перерахованої з 1 березня пенсії. Цього року вони збільшилися на 11,5%.