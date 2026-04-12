Грошей стане більше вже у травні: кому з 65 років підвищать пенсії

Розмір підвищення пенсії у травні для осіб віком від 65 років залежатиме від індивідуальних показників. Насамперед враховується страховий стаж, а також рівень офіційного доходу, з якого формувалася пенсія.

Чому пенсія зростає після 65 років?

У травні для частини пенсіонерів віком від 65 років може зрости розмір виплат. Це пов’язано не з разовими доплатами, а з дією базового механізму державних гарантій, який визначає мінімальний рівень пенсій для цієї вікової категорії, пояснює Пенсійний фонд.

Завдяки цьому пенсія для осіб, які досягли 65 років і мають повний страховий стаж, не може бути нижчою за визначений поріг. Він розраховується як 40% від мінімальної заробітної плати, встановленої на відповідний рік.

Довідково! У 2026 році мінімальна зарплата становить 8 647 гривень, відповідно базовий гарантований рівень пенсії складає 3 458,80 гривень.

Водночас фактична мінімальна виплата для цієї категорії є вищою. З урахуванням додаткових підвищень і механізмів соціальної підтримки вона становить 3 758 гривень. Саме до цього рівня підтягуються пенсії тих отримувачів, чиї виплати залишаються нижчими.

Кого залишать без підвищення у 65?

Однак таке підвищення не є універсальним. Воно стосується лише непрацюючих пенсіонерів, які досягли 65 років і мають достатній страховий стаж – не менше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

ОКрім того, важливою умовою є те, що поточний розмір пенсії не перевищує встановленого орієнтира.

Важливо! Для працюючих пенсіонерів цей механізм тимчасово не застосовується. Якщо людина продовжує офіційно працювати або здійснює підприємницьку діяльність, перерахунок відкладається. Він проводиться лише після звільнення або припинення діяльності, нагадує ПФУ.

Сам перерахунок здійснюється в автоматичному режимі, тобто без подання заяв чи додаткових звернень до Пенсійного фонду. Водночас ключовим фактором залишається актуальність даних про страховий стаж і статус пенсіонера, адже саме вони визначають право на підвищення.

Чи проіндексували виплати 65-річним пенсіонерам?