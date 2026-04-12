Почему пенсия растет после 65 лет?

В мае для части пенсионеров в возрасте от 65 лет может вырасти размер выплат. Это связано не с разовыми доплатами, а с действием базового механизма государственных гарантий, который определяет минимальный уровень пенсий для этой возрастной категории, объясняет Пенсионный фонд.

Интересно Какая будет пенсия, если зарплата 17 тысяч гривен

Благодаря этому пенсия для лиц, достигших 65 лет и имеющих полный страховой стаж, не может быть ниже определенного порога. Он рассчитывается как 40% от минимальной заработной платы, установленной на соответствующий год.

Справочно! В 2026 году минимальная зарплата составляет 8 647 гривен, соответственно базовый гарантированный уровень пенсии составляет 3 458,80 гривен.

В то же время фактическая минимальная выплата для этой категории выше. С учетом дополнительных повышений и механизмов социальной поддержки она составляет 3 758 гривен. Именно до этого уровня подтягиваются пенсии тех получателей, чьи выплаты остаются ниже.

Кого оставят без повышения в 65?

Однако такое повышение не является универсальным. Оно касается только неработающих пенсионеров, достигших 65 лет и имеющих достаточный страховой стаж – не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Кроме того, важным условием является то, что текущий размер пенсии не превышает установленного ориентира.

Важно! Для работающих пенсионеров этот механизм временно не применяется. Если человек продолжает официально работать или осуществляет предпринимательскую деятельность, перерасчет откладывается. Он проводится только после увольнения или прекращения деятельности, напоминает ПФУ.

Сам перерасчет осуществляется в автоматическом режиме, то есть без подачи заявлений или дополнительных обращений в Пенсионный фонд. В то же время ключевым фактором остается актуальность данных о страховом стаже и статус пенсионера, ведь именно они определяют право на повышение.

Проиндексировали ли выплаты 65-летним пенсионерам?