Економіка Соцвиплати Доплата до пенсії після 70 років: хто може отримати додаткові 300 гривень на листопад
11 листопада, 07:00
2

Доплата до пенсії після 70 років: хто може отримати додаткові 300 гривень на листопад

Северин Трач
Основні тези
  • Пенсіонери віком від 70 років, чия пенсія менша ніж 10 340 гривень, можуть отримати додаткові 300 гривень.
  • Доплата нараховується автоматично з дати досягнення відповідного віку, без необхідності подавати заяви.

Пенсіонери можуть збільшити свої щомісячні виплати. Держава надає вікові надбавки, якщо пенсія менша ніж 10 340 гривень.

Хто може розраховувати на доплату в 300 гривень?

Додаткові кошти нараховуватимуть пенсіонерам, яким виповнилося 70 років. Крім того, їхня пенсія не має перевищувати 10 340 гривень. У такому разі доплат не буде, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний Фонд України.

Щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли зазначеного віку (70, 75 чи 80 років) встановлюється та виплачується з дати досягнення зазначеного віку, незалежно від виду пенсії; закону, відповідно до якого призначена пенсія; тривалості страхового стажу та факту роботи,
– повідомляє ПФУ.

Зауважте! Доплата призначається автоматично, тому жодних заяв подавати не треба. У разі збоїв, треба звернутися за уточненнями до Пенсійного Фонду.

Як нараховується надбавка за вік?

Додаткові кошти нараховуються з дати досягнення відповідно віку, безвідносно до виду пенсії, тривалості страхового стажу та факту роботи, зазначає Дія.

Тобто щомісячна виплата автоматично зростає після настання певного віку, а це водночас підвищує загальний фінансовий рівень пенсіонерів.

Зауважте! Доплату починають нараховувати від дня досягнення цього віку, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю.

Які інші доплати є для літніх людей?

  • Пенсіонери віком понад 80 років, що проживають самостійно та потребують постійного догляду, можуть отримати надбавку до пенсії сумою 944 гривень, за умови наявності документів, що це підтверджують.

  • Працюючі пенсіонери отримують 1% надбавки до пенсії за кожен робочий рік.

  • Літні люди, які виховують неповнолітніх дітей, можуть отримувати щомісячну доплату у розмірі 150 гривень на кожну дитину.