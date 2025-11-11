Доплата к пенсии после 70 лет: кто может получить дополнительные 300 гривен на ноябрь
- Пенсионеры в возрасте от 70 лет, чья пенсия меньше чем 10 340 гривен, могут получить дополнительные 300 гривен.
- Доплата начисляется автоматически с даты достижения соответствующего возраста, без необходимости подавать заявления.
Пенсионеры могут увеличить свои ежемесячные выплаты. Государство предоставляет возрастные надбавки, если пенсия меньше чем 10 340 гривен.
Кто может рассчитывать на доплату в 300 гривен?
Дополнительные средства будут начислять пенсионерам, которым исполнилось 70 лет. Кроме того, их пенсия не должна превышать 10 340 гривен. В таком случае доплат не будет, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный Фонд Украины.
Ежемесячная компенсационная выплата лицам, достигшим указанного возраста (70, 75 или 80 лет) устанавливается и выплачивается с даты достижения указанного возраста, независимо от вида пенсии; закона, в соответствии с которым назначена пенсия; продолжительности страхового стажа и факта работы,
– сообщает ПФУ.
Заметьте! Доплата назначается автоматически, поэтому никаких заявлений подавать не надо. В случае сбоев, надо обратиться за уточнениями в Пенсионный Фонд.
Как начисляется надбавка за возраст?
Дополнительные средства начисляются с даты достижения соответственно возраста, безотносительно к виду пенсии, продолжительности страхового стажа и факта работы, отмечает Дія.
То есть ежемесячная выплата автоматически возрастает после наступления определенного возраста, а это одновременно повышает общий финансовый уровень пенсионеров.
Заметьте! Доплату начинают начислять со дня достижения этого возраста, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью.
Какие другие доплаты есть для пожилых людей?
Пенсионеры старше 80 лет, проживающих самостоятельно и нуждающихся в постоянном уходе, могут получить надбавку к пенсии суммой 944 гривен, при условии наличия документов, что это подтверждают.
Работающие пенсионеры получают 1% надбавки к пенсии за каждый рабочий год.
Пожилые люди, которые воспитывают несовершеннолетних детей, могут получать ежемесячную доплату в размере 150 гривен на каждого ребенка.