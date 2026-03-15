УБД мають право на надбавку до пенсії: яку суму виплатять вже у квітні

Доплата до пенсії для учасників бойових дій формується не з однієї надбавки, а одразу з кількох складових. Саме тому кінцева сума може відрізнятися, тому її важливо "визначати" не лише в загальних рисах, як для пенсіонерів по віку.

Чи має право УБД на доплати до пенсії?

Учасникам бойових дій в Україні пенсійні виплати формують не лише за загальними правилами, а й з урахуванням спеціальних державних гарантій. Тому фактична сума, яку отримує ветеран, зазвичай складається з основної пенсії та окремих обов’язкових доплат, передбачених законодавством, нагадує Пенсійний фонд.

Цікаво Пенсія по інвалідності може бути більшою: коли її можуть перерахувати

Одна з таких доплат - щомісячна надбавка у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Крім неї, для УБД передбачено також фіксовану щомісячну адресну допомогу на проживання у розмірі 40 гривень.

Водночас цими двома виплатами пенсійні гарантії для ветеранів не обмежуються.

Які мінімальні пенсії для УБД?

Для учасників бойових дій діє окремий мінімальний стандарт пенсійного забезпечення. Сукупний розмір пенсії разом із усіма надбавками, підвищеннями та іншими доплатами не може бути нижчим за 210% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, уточнює відомство.

Якщо після всіх індивідуальних розрахунків загальна сума виплати не досягає цього рівня, держава повинна донарахувати різницю. Саме тому для УБД важливо враховувати не лише окрему надбавку, а весь гарантований поріг пенсійного забезпечення.

Чи може УБД вийти достроково на пенсію?

Окремою перевагою для цієї категорії є право на достроковий вихід на пенсію. Учасники бойових дій можуть оформити пенсію раніше загального пенсійного віку: орієнтовно на п’ять років раніше, якщо виконано вимоги щодо страхового стажу.

Важливо! Для чоловіків такий поріг може становити 55 років, для жінок це 50 років, але за умови наявності необхідного страхового періоду, встановленого законом.

Водночас сам факт наявності статусу УБД не означає однакової пенсії для всіх ветеранів. Основний розмір виплати визначають індивідуально, залежно від тривалості страхового стажу, рівня офіційного заробітку та суми внесків, сплачених до системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Тобто статус учасника бойових дій дає право на спеціальні доплати і пільги, але базова пенсія все одно залежить від персональної трудової історії людини.

Які пільги діють для УБД у квітні?