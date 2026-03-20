У кого зросте пенсія на понад 500 гривень з 1 квітня
- Доплата за віком у 2026 році варіюється від 300 до 570 гривень залежно від вікової категорії пенсіонера.
- Для отримання доплати пенсійна виплата повинна бути меншою ніж 10 340,35 гривні на місяць.
Українські пенсіонери мають змогу збільшити свою виплату. Підвищення відбувається, завдяки різного роду доплатам та надбавкам. У кого зросте пенсія на понад 500 гривень уже з наступного місяця, читайте далі.
Яка доплата за віком у 2026 році?
Розмір доплати за віком не змінився у 2026 році, повідомляє Пенсійний фонд.
Вона і надалі варіюється в межах 300 – 570 гривень та залежить від віку:
- пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати доплату за віком – 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- ті, хто сягнув віку 80 років – 570 гривень
Аби отримати цю доплату, є певні вимоги. Першочергово особа має сягнути віку 70 років, а також – мати загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні, повідомляє ПФУ.
Цікаво, що ця цифра виникла не просто так. Адже саме таким був розмір середньої заробітної плати в Україні, що застосовувався для обчислення пенсії за 2020 рік. Річ у тім, що саме в цей час була встановлена така доплата.
Зверніть увагу! Йдеться не безпосередньо про розмір пенсії, а й виплату з урахуванням всіх доплат на які може претендувати особа.
Зауважимо, що у перший місяць ця доплата може бути нарахована не в повному обсязі. Адже вона починає "доплачуватись" з дня, коли особа сягнула встановленого віку.
Нарахування надбавки відбувається з дня досягнення відповідного віку (якщо пенсіонер народився 01 числа, то він отримає повний розмір надбавки разом з пенсією за цей місяць, якщо ж пенсіонер народився, наприклад, 20 числа, то отримає до своєї пенсії доплату за 10 днів, тобто в розрахунку за дні після настання віку),
– наголошує ПФУ.
Які нюанси, щодо нарахування доплати за віком потрібно знати?
Доплата за віком нараховується автоматично. Вона додається до основного розміру виплати, коли особа сягає вказаного віку.
Коли особа сягає нової вікової межі, її виплата збільшується до встановленого значення, а не зростає на нього. Наприклад, у 75 років громадянин вже матиме доплату – 456 гривень, себто, вона збільшиться на 156 гривень, а не 456.