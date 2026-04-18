Жінкам масово нарахують доплати до пенсії: хто отримає понад тисячу гривень

Законодавство України передбачає додаткові виплати для жінок, які можуть суттєво підвищити пенсію. Уже в травні частина українок отримає понад тисячу гривень доплати, однак це стосується не всіх.

Хто з пенсіонерок отримає доплату до пенсії?

У 2026 році в Україні діє окремий механізм пенсійної підтримки для жінок, які виховали п’ятьох і більше дітей. Закон України наголошує, що це стосується матерів, які народили або всиновили дітей і забезпечили їх виховання щонайменше до шестирічного віку.

Для цієї категорії передбачено щомісячну надбавку в межах системи пенсій за особливі заслуги перед Україною. Крім того, такі жінки мають право на достроковий вихід на пенсію лише після досягнення 50 років за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Скільки доплачують у 2026 році матерям?

У 2026 році розмір надбавки прив’язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, який становить 2 595 гривень, нагадує Пенсійний фонд.

Фактична доплата визначається залежно від кількості дітей і становить від 35% до 40% цього показника. Таким чином, щомісячна надбавка коливається приблизно від 908 до 1 038 гривень.

Зверніть увагу! Ця надбавка може виплачуватися разом з іншими доплатами до пенсії, однак без звернення вона не нараховується. Через це частина пенсіонерів фактично не отримує кошти, на які має право.

Як оформити надбавку на дітей до пенсії?

Ця доплата не призначається автоматично. Для її отримання необхідно звернутися до Пенсійного фонду особисто або через електронні сервіси, а разом із заявою потрібно подати:

паспорт та ідентифікаційний код

документи, що підтверджують страховий стаж

свідоцтва про народження дітей

За потреби можуть знадобитися додаткові документи, які підтверджують факт виховання дітей до шестирічного віку. Однак попри гарантоване право, надбавка призначається лише за дотримання визначених умов.

Відмову можуть отримати матері, якщо:

діти не були виховані до шестирічного віку

відсутні підтверджуючі документи

страховий стаж не відповідає вимогам

Чи поширюється право на чоловіків

Аналогічні правила застосовуються і до чоловіків, якщо саме вони фактично виховували п’ятьох і більше дітей до шестирічного віку.

