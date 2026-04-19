Ці пенсіонери отримують додаткові гроші за кожен рік роботи: хто у списку

Окремі категорії українців із тривалим страховим стажем мають право на додаткові виплати до пенсії. Це надбавки, які нараховуються за роки роботи понад встановлений мінімум і можуть помітно впливати на підсумковий розмір пенсії.

Чи є в Україні доплати за "зайвий" стаж?

В Україні роки роботи понад встановлений мінімум не зникають, навіть за них передбачена доплата до пенсії. Однак механізм її нарахування має чіткі правила і не завжди дає відчутне збільшення виплат, нагадує Пенсійний фонд.

Право на таку надбавку залежить від моменту призначення пенсії. Якщо вона була оформлена до жовтня 2011 року, доплата починає нараховуватися за стаж понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Зауважте! Для тих, хто вийшов на пенсію пізніше, поріг вищий та становиить понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Усі роки понад ці межі враховуються.

При цьому, сама надбавка розраховується за простою формулою: за кожен повний рік понаднормового стажу додають 1% до пенсії. Водночас ця сума обмежена та не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Фактично це означає, що кожен “зайвий” рік приносить фіксовану доплату, незалежно від розміру самої пенсії. Тому навіть за значного стажу підвищення відбувається поступово і не є різким.

У якому випадку гроші за стаж не нарахують?

Втім, якщо пенсіонер після призначення пенсії продовжує працювати, то доплата за понаднормовий стаж фактично "відкладається”, нагадує ПФУ. Більше того, вона не виплачується в поточному режимі, навіть якщо людина вже має достатню кількість додаткових років.

Це пов’язано з особливостями нарахування пенсій для працюючих пенсіонерів, пояснили у ПФУ. Під час роботи частина підвищень і доплат, зокрема за стаж понад норму, не застосовується в повному обсязі. Такі суми враховуються, але не відображаються у щомісячній виплаті.

Довідково! Перерахунок здійснюється вже після припинення трудової діяльності. Саме тоді Пенсійний фонд переглядає розмір пенсії з урахуванням усього набутого стажу, включно з "додатковими" роками. Після цього доплата починає виплачуватися у повному обсязі.

Що ще слід знати про стаж?