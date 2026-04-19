Ці пенсіонери отримують додаткові гроші за кожен рік роботи: хто у списку
- В Україні нараховуються додаткові виплати до пенсії за стаж понад встановлений мінімум, який залежить від дати призначення пенсії.
- Доплата становить 1% за кожен рік понаднормового стажу, але не перевищує 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, і не виплачується працюючим пенсіонерам до завершення їх трудової діяльності.
Окремі категорії українців із тривалим страховим стажем мають право на додаткові виплати до пенсії. Це надбавки, які нараховуються за роки роботи понад встановлений мінімум і можуть помітно впливати на підсумковий розмір пенсії.
Чи є в Україні доплати за "зайвий" стаж?
В Україні роки роботи понад встановлений мінімум не зникають, навіть за них передбачена доплата до пенсії. Однак механізм її нарахування має чіткі правила і не завжди дає відчутне збільшення виплат, нагадує Пенсійний фонд.
Право на таку надбавку залежить від моменту призначення пенсії. Якщо вона була оформлена до жовтня 2011 року, доплата починає нараховуватися за стаж понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.
Зауважте! Для тих, хто вийшов на пенсію пізніше, поріг вищий та становиить понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Усі роки понад ці межі враховуються.
При цьому, сама надбавка розраховується за простою формулою: за кожен повний рік понаднормового стажу додають 1% до пенсії. Водночас ця сума обмежена та не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
Фактично це означає, що кожен “зайвий” рік приносить фіксовану доплату, незалежно від розміру самої пенсії. Тому навіть за значного стажу підвищення відбувається поступово і не є різким.
У якому випадку гроші за стаж не нарахують?
Втім, якщо пенсіонер після призначення пенсії продовжує працювати, то доплата за понаднормовий стаж фактично "відкладається”, нагадує ПФУ. Більше того, вона не виплачується в поточному режимі, навіть якщо людина вже має достатню кількість додаткових років.
Це пов’язано з особливостями нарахування пенсій для працюючих пенсіонерів, пояснили у ПФУ. Під час роботи частина підвищень і доплат, зокрема за стаж понад норму, не застосовується в повному обсязі. Такі суми враховуються, але не відображаються у щомісячній виплаті.
Довідково! Перерахунок здійснюється вже після припинення трудової діяльності. Саме тоді Пенсійний фонд переглядає розмір пенсії з урахуванням усього набутого стажу, включно з "додатковими" роками. Після цього доплата починає виплачуватися у повному обсязі.
Що ще слід знати про стаж?
У 2026 році право на вихід на пенсію за віком напряму залежить від накопиченого страхового стажу. Щоб оформити пенсію у 60 років, необхідно мати щонайменше 33 роки стажу. Якщо цього показника не вистачає, право на виплати переноситься на пізніший вік – у 63 роки за наявності не менше 23 років стажу.
Ці вимоги не є сталими і щороку поступово зростають. Уже у 2027 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати щонайменше 34 роки страхового стажу, а для виходу у 63 роки вже не менше 24 років.
Такий підхід є частиною довгострокової пенсійної реформи, яка передбачає поетапне підвищення вимог до стажу. В результаті все більшу роль відіграє тривалість офіційної зайнятості та регулярна сплата внесків.