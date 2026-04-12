Перевірте чи все вам нарахували: які є доплати для III групи інвалідності

У 2026 році громадяни з інвалідністю III групи з дитинства можуть розраховувати на фінансову допомогу від держави та додаткові соціальні гарантії. Водночас не всі обізнані, які саме виплати і пільги їм фактично доступні.

Яку підтримку можуть отримати люди з інвалідністю III групи у 2026 році?

У 2026 році люди з інвалідністю III групи мають доступ до кількох форматів державної підтримки, але її обсяг напряму залежить від конкретної ситуації: чи отримує людина пенсію, чи соціальну допомогу, чи потребує догляду, повідомляє Департамент соціального захисту населення.

Як відомо, якщо пенсія не призначена, держава виплачує соціальну допомогу. Її розмір становить 60% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, а це 1 557 гривень на місяць.

Довідково: Втім ця сума не є фіксованою назавжди: вона змінюється у разі перегляду групи інвалідності або інших підстав для перерахунку.

Окремий механізм підтримки – це виплати на догляд. Вони доступні або для осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримують пенсію, або для самотніх людей, якщо лікар підтвердив потребу в постійній сторонній допомозі.

Для тих, хто отримав інвалідність через війну, передбачені додаткові гарантії. Якщо така особа замість пенсії отримує соціальну допомогу, їй нараховується окрема доплата, яка у 2026 році становить 778,50 гривень.

Які пільги доступні особам з інвалідністю?

При цьому, фінансова підтримка це лише частина системи. Для людей з інвалідністю III групи також передбачено низку практичних пільг, які впливають на щоденне життя. Зокрема, працюючі особи мають розширені трудові гарантії:

додаткові дні до відпустки;

можливість взяти до 30 днів неоплачуваної відпустки та ще 14 днів оплачуваної щороку;

крім того, їх приймають на роботу без випробувального терміну.

Окремий блок, що може бути актуальний для людей різного віку, це доступ до засобів реабілітації. Стосується це технічних та медичних виробів, включно з протезами, кріслами колісними та іншими засобами, які призначаються за медичними показаннями.

Також передбачені освітні та соціальні можливості: студенти можуть отримувати стипендії, а в окремих випадках також вступати до закладів освіти поза конкурсом. У повсякденному житті діє право на безкоштовний проїзд у міському транспорті.

Цікаво! Як повідомляє Пенсійний фонд, наразі пільг на оплату комунальних послуг для цієї групи наразі немає.

