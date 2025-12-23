Плюс 500 гривень щомісяця: хто з українців може збільшити свою пенсію

Українські пенсіонери можуть отримувати не лише пенсію, але й додаткові виплати від держави щомісяця. Розмір надбавок коливається від 300 до понад 500 гривень.

Хто може отримати доплати до пенсії?

На доплати можуть розраховувати пенсіонери, яким виповнилося 70 років. починаючи з цього віку їм нараховують кожного місяця вікові надбавки, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Розмір доплат різниться залежно від віку пенсіонера. Чим старша людина, тим більші надбавки виплачує держава:

для осіб віком від 70 до 74 років – 300 гривень;

для літніх людей від 75 до 79 років – 456 гривень;

для пенсіонерів від 80 років – вже 570 гривень.

Однак до уваги береться не лише вік людини, але її дохід. Отримати надбавки до пенсії можуть пенсіонери, загальний розмір виплат яким не перевищує 10 340,35 гривні.

Важливо! Доплату за віком нараховують автоматично. Вона додається до пенсії. Але отримує людина лише одну надбавку. Тобто, після досягнення віку 80 років не сумуються декілька доплат, а виплату у сумі 456 гривень просто підвищать до 570 гривень.

Хто ще має право на доплати?

Учасникам бойових дій до розміру призначеної пенсії встановлюють підвищення за законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Вона становить 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривня у 2025 році), пише ПФУ.

Таким чином, УБД можуть отримати доплати до пенсії у розмірі 590 гривень.

Отримати це підвищення мають право особи пенсійного віку з таких категорій:

учасники бойових дій;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

члени сімей загиблих військовослужбовців;

постраждалі учасники Революції Гідності.

Варто знати! Щоб отримати надбавку у 590 гривень потрібно звернутися до Пенсійного фонду за місцем проживання та подати заяву та копію документа, що підтверджує його статус.

Які ще доплати для пенсіонерів?