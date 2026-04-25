Пенсії підростуть: названо чотири категорії, які отримають доплати

У травні частина пенсіонерів отримає підвищені виплати для окремих категорій передбачені додаткові надбавки та гарантії. Розмір доплат у кожному випадку відрізняється, але для частини отримувачів вони можуть помітно вплинути на загальну суму пенсії.

Хто отримає доплати вже у травні?

у травні пенсії підростуть щонайменше для чотирьох категорій: трьох вікових груп після 80 років та 65-річних пенсіонерів із необхідним страховим стажем. У кожному випадку розмір підвищення визначається індивідуально, зауважує Пенсійний фонд.

Цікаво Пенсія у Німеччині: яка виплата вважається межею бідності

Одна з основних підстав для підвищення – це досягнення відповідного віку. Пенсіонери, яким у квітні виповнилося 70, 75 або 80 років, уже в травні отримають вікові надбавки. Їхній розмір становить до 300, 456 і 570 гривень відповідно.

Важливо! У перший місяць після дня народження доплата нараховується не в повному обсязі, а пропорційно, лише за ті дні, коли особа вже досягла відповідного віку.

Крім того, слід знати, що діє обмеження: надбавку призначають лише у разі, якщо основна пенсія не перевищує 10 340 гривень. Також вікові надбавки не підсумовуються між собою, тому пенсіонер отримує лише одну, відповідно до свого віку.

Чи є доплата до пенсії після 65 років?

Окремо передбачено доплату для пенсіонерів віком від 65 років, які мають повний страховий стаж не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Для цієї категорії встановлено свій гарантований мінімальний рівень виплат, пояснює відомство.

Якщо пенсія є нижчою за 40% мінімальної заробітної плати (станом на зараз це 3 200 гривень), Пенсійний фонд здійснює доплату до цього рівня.

Чи була проведена цього року індексація пенсії?