"Робота на межі можливостей": енергетикам готують доплати за зиму
- Уряд України ініціював додаткові виплати для енергетиків, що працюють у складних зимових умовах після атак.
- Прем'єр-міністр Юлія Свириденко та президент Володимир Зеленський обговорили розробку спеціальної програми для підтримки ремонтних бригад.
Українські енергетики, які повертають світло в домівки українців після масованих російських атак, отримають додаткові виплати від держави. Уряд ініціював доплати за роботу в умовах зими.
Які доплати готуються для енергетиків?
Про е розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає 24 Канал з посиланням на її допис у Telegram.
Наші енергетики працюють у надзвичайно складних умовах під обстрілами, під час сильних морозів, вдень і вночі. Саме завдяки їхній роботі життя держави триває навіть після наймасованіших ворожих обстрілів, а в домівки українців знову повертаються світло і тепло. Це робота на межі людських можливостей і часто з ризиком для життя.
Тому, за словами Свириденко, уряд вирішив підтримати енергетиків за їхню "титанічну працю" й запровадити доплати тим, хто працює у ремонтно-відновлювальних бригадах.
Додаткові виплати призначать фахівцям, котрі безпосередньо у морози виїжджають на місце прильотів російських ракет та дронів і займаються відновленням постачання електроенергії, газу та води.
Свириденко вже дала доручення Міністерству енергетики попрацювати з Міністерством фінансів та спільно внести відповідне рішення на розгляд уряду.
Це наш обовʼязок – постійно дякувати людям, які продовжують працювати й відновлювати енергообʼєкти в рекордні строки, попри морози та обстріли,
– додала прем'єрка.
Яку програму готують для енергетиків?
Підтримку енергетиків Свириденко обговорила з президентом України Володимиром Зеленським, Глава держави доручив підготувати спеціальну програму, яка має відчутно збільшити виплати працівникам ремонтних бригад.
Дякую усім, хто працює буквально заради життя. Ми домовилися із прем'єр-міністром розробити спеціальну програму саме для таких людей, хто безпосередньо працює в ремонтних бригадах 24 на 7, в найскладніших умовах,
– зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що уряд запропонує, як збільшити оплату праці таких працівників за кожен місяць зими.
Що відомо про роботу енергетиків?
У ніч на 13 січня Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі одразу в кількох регіонах. Унаслідок атаки значна частина споживачів залишилася без електроенергії в Києві та області, а також на Чернігівщині, Дніпропетровщині й Запоріжжі. Знеструмлення зафіксували також у Житомирській, Харківській та Донецькій областях.
У всіх районах, де дозволяє безпекова ситуація, почалися аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в експлуатацію та відновити подачу світла.
Додатково ускладнила ситуацію негода. Через несприятливі погодні умови станом на ранок повністю або частково знеструмленими залишалися 17 населених пунктів: десять – на Закарпатті та сім – на Чернігівщині. Ремонтні бригади обленерго працюють на лініях, ліквідуючи аварії.