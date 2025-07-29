Військовим ЗСУ доступні доплати до 250 000 гривень: хто та як може отримати

Зарплата військового формується з посадового окладу, окладу за званням та надбавки за вислугу років. Проте також можна отримувати гроші за участь в боях і винагороду за знищену техніку.

Які є надбавки до зарплат у ЗСУ? У ЗСУ можна отримувати додаткові виплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України. Дивіться також Допомога від держави та достроковий відпочинок: що передбачають пенсії для УБД Окремі категорії захисників можуть отримати до зарплати надбавку: 30 000 гривень для тих, хто здійснює бойові (спеціальні) завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією;

50 000 гривень для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;

70 000 гривень доплати для тих, хто перебуває на передовій місяць;

100 000 гривень для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва. Також додатковим джерелом доходу можуть стати грошові винагороди за знищену техніку ворога. Які є доплати за знищену техніку росіян? Найбільші доплати військовим передбачені за знищення кораблів і бойових літаків росіян: корабель першого рангу – 243 600 гривень;

корабель другого рангу – 182 700 гривень;

корабель третього рангу – 121 800 гривень;

корабель четвертого рангу – 97 440 гривень;

бойовий літак (винищувач чи штурмовий) – 121 800 гривень. Також захисники можуть також розраховувати на доплати, знищивши інші види техніки та зброї.