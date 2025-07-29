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Економіка Соцвиплати Військовим ЗСУ доступні доплати до 250 000 гривень: хто і як може отримати
29 липня, 09:00
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Військовим ЗСУ доступні доплати до 250 000 гривень: хто та як може отримати

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Військові отримують додаткові виплати до 100 000 гривень за бойові завдання та участь у бойових діях.
  • Доплати за знищення техніки ворога включають до 243 600 гривень за кораблі і 121 800 гривень за бойові літаки.

Зарплата військового формується з посадового окладу, окладу за званням та надбавки за вислугу років. Проте також можна отримувати гроші за участь в боях і винагороду за знищену техніку.

Які є надбавки до зарплат у ЗСУ?

У ЗСУ можна отримувати додаткові виплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.

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Окремі категорії захисників можуть отримати до зарплати надбавку:

  • 30 000 гривень для тих, хто здійснює бойові (спеціальні) завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією;
  • 50 000 гривень для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;
  • 70 000 гривень доплати для тих, хто перебуває на передовій місяць;
  • 100 000 гривень для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва. 

Також додатковим джерелом доходу можуть стати грошові винагороди за знищену техніку ворога.

Які є доплати за знищену техніку росіян?

Найбільші доплати військовим передбачені за знищення кораблів і бойових літаків росіян:

  • корабель першого рангу – 243 600 гривень;
  • корабель другого рангу – 182 700 гривень;
  • корабель третього рангу – 121 800 гривень;
  • корабель четвертого рангу – 97 440 гривень;
  • бойовий літак (винищувач чи штурмовий) – 121 800 гривень.

Також захисники можуть також розраховувати на доплати, знищивши інші види техніки та зброї.