Мільярдний "кредит" для України: коли ЄС може розпочати виплату коштів

Європейська комісія скоро опублікує нову пропозицію. Вона стосуватиметься регламенту, який визначить умови для щодо отримання Україною траншів у рамках кредиту.

Що відомо про "кредит" для України від Євросоюзу?

Про це повідомив речник Європейської комісії Балаш Ужварі, передає 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Ми маємо якомога швидше запропонувати певну кількість законодавчих актів, щоб ми могли розпочати виплату коштів на початку другого кварталу цього року,

– сказав Балаш Ужварі.

Очікується, що Європейська комісія запропонує низку відповідних законодавчих актів вже найближчим часом. Але речник не розголошуватиме деталі пропозицій, зокрема щодо частки бюджетної та оборонної допомоги в рамках кредитної програми.

Зверніть увагу! Ужварі зазначив, що відповідь буде знайдена, щойно пропозиції будуть внесені.

Нагадаємо, що на саміті у Брюсселі країни ЄС погодили Україні 90 мільярдів євро на наступні два роки. Про це пишуть у Politico.

Однак серед країн панують різні настрої. Наприклад, Німеччина та країни Північної Європи підтримували ідею "репараційної позики". Однак Південна Європа та Бельгія – ні. А Угорщина, Словаччина та Чехія взагалі не братимуть участь у кредиті на 90 мільярдів євро.

Дослідження Кільського інституту світової економіки демонструє: у фінансування Києва країнами Європи з'являється все більше прогалин. А нові пакети допомоги у 2025 році можуть скоротитися до найнижчого рівня з початку війни.

Також Politico наводить таку статистику:

у Німеччині 45% респондентів виступили за скорочення фінансової допомоги Україні;

у Франції 37% опитаних підтримали зменшення допомоги.

Важливо! Як пише видання, фінансування України розкололо Євросоюз.

Що ще відомо про ситуацію щодо заморожених активів Росії?