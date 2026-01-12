Мільярдний "кредит" для України: коли ЄС може розпочати виплату коштів
- Європейська комісія готує пропозицію щодо регламенту для виплати 90 мільярдів євро замість репараційного кредиту Україні.
- Планується, що виплата коштів почнеться на початку другого кварталу цього року.
Європейська комісія скоро опублікує нову пропозицію. Вона стосуватиметься регламенту, який визначить умови для щодо отримання Україною траншів у рамках кредиту.
Що відомо про "кредит" для України від Євросоюзу?
Про це повідомив речник Європейської комісії Балаш Ужварі, передає 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
Ми маємо якомога швидше запропонувати певну кількість законодавчих актів, щоб ми могли розпочати виплату коштів на початку другого кварталу цього року,
– сказав Балаш Ужварі.
Очікується, що Європейська комісія запропонує низку відповідних законодавчих актів вже найближчим часом. Але речник не розголошуватиме деталі пропозицій, зокрема щодо частки бюджетної та оборонної допомоги в рамках кредитної програми.
Зверніть увагу! Ужварі зазначив, що відповідь буде знайдена, щойно пропозиції будуть внесені.
Нагадаємо, що на саміті у Брюсселі країни ЄС погодили Україні 90 мільярдів євро на наступні два роки. Про це пишуть у Politico.
Однак серед країн панують різні настрої. Наприклад, Німеччина та країни Північної Європи підтримували ідею "репараційної позики". Однак Південна Європа та Бельгія – ні. А Угорщина, Словаччина та Чехія взагалі не братимуть участь у кредиті на 90 мільярдів євро.
Дослідження Кільського інституту світової економіки демонструє: у фінансування Києва країнами Європи з'являється все більше прогалин. А нові пакети допомоги у 2025 році можуть скоротитися до найнижчого рівня з початку війни.
Також Politico наводить таку статистику:
- у Німеччині 45% респондентів виступили за скорочення фінансової допомоги Україні;
- у Франції 37% опитаних підтримали зменшення допомоги.
Важливо! Як пише видання, фінансування України розкололо Євросоюз.
Що ще відомо про ситуацію щодо заморожених активів Росії?
- Європейський Союз погодив рекордний пакет допомоги Україні на 90 мільярдів євро на 2026 – 2027 роки. Кредит нададуть "під 0%".
- Основною ідеєю було кредитування під гарантію російських заморожених активів. Але тут досягти згоди не вдалося через позицію Бельгії.
- У п’ятницю, 12 грудня, Євросоюз на невизначений термін заморозив активи Росії. Однак робота над "репараційним кредитом" для України продовжиться.