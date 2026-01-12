Укр Рус
12 січня, 15:48
2

Мільярдний "кредит" для України: коли ЄС може розпочати виплату коштів

Валерія Моргун
Основні тези
  • Європейська комісія готує пропозицію щодо регламенту для виплати 90 мільярдів євро замість репараційного кредиту Україні.
  • Планується, що виплата коштів почнеться на початку другого кварталу цього року.

Європейська комісія скоро опублікує нову пропозицію. Вона стосуватиметься регламенту, який визначить умови для щодо отримання Україною траншів у рамках кредиту.

Що відомо про "кредит" для України від Євросоюзу?

Про це повідомив речник Європейської комісії Балаш Ужварі, передає 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Ми маємо якомога швидше запропонувати певну кількість законодавчих актів, щоб ми могли розпочати виплату коштів на початку другого кварталу цього року,
– сказав Балаш Ужварі.

Очікується, що Європейська комісія запропонує низку відповідних законодавчих актів вже найближчим часом. Але речник не розголошуватиме деталі пропозицій, зокрема щодо частки бюджетної та оборонної допомоги в рамках кредитної програми.

Зверніть увагу! Ужварі зазначив, що відповідь буде знайдена, щойно пропозиції будуть внесені.

Нагадаємо, що на саміті у Брюсселі країни ЄС погодили Україні 90 мільярдів євро на наступні два роки. Про це пишуть у Politico.

Однак серед країн панують різні настрої. Наприклад, Німеччина та країни Північної Європи підтримували ідею "репараційної позики". Однак Південна Європа та Бельгія – ні. А Угорщина, Словаччина та Чехія взагалі не братимуть участь у кредиті на 90 мільярдів євро.

Дослідження Кільського інституту світової економіки демонструє: у фінансування Києва країнами Європи з'являється все більше прогалин. А нові пакети допомоги у 2025 році можуть скоротитися до найнижчого рівня з початку війни.

Також Politico наводить таку статистику:

  • у Німеччині 45% респондентів виступили за скорочення фінансової допомоги Україні;
  • у Франції 37% опитаних підтримали зменшення допомоги.

Важливо! Як пише видання, фінансування України розкололо Євросоюз.

Що ще відомо про ситуацію щодо заморожених активів Росії?

  • Європейський Союз погодив рекордний пакет допомоги Україні на 90 мільярдів євро на 2026 – 2027 роки. Кредит нададуть "під 0%".
  • Основною ідеєю було кредитування під гарантію російських заморожених активів. Але тут досягти згоди не вдалося через позицію Бельгії.
  • У п’ятницю, 12 грудня, Євросоюз на невизначений термін заморозив активи Росії. Однак робота над "репараційним кредитом" для України продовжиться.