До Дня Незалежності багато українців отримають допомогу від уряду. Йдеться про грошові виплати.

Які допомога для членів родин загиблих ветеранів війни у 2025 році?

Зокрема вони передбачаються й для членів родин загиблих або померлих учасників бойових дій, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Уряд виплатить 650 гривень таким особам. Така сума також очікує на родичів загиблих чи померлих захисників і захисниць України, а також вдови/вдівці, які не одружилися вдруге (якщо померла особа мала інвалідність унаслідок війни, брала участь у бойових діях або була жертвою нацистських переслідувань).

Дещо менше сума – 450 гривень – передбачається учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога.

1 000 гривень до свята отримають учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків.

Більший розмір допомоги – 3 100 гривень – уряд підготував особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи — 3 100 гривень;

II групи — 2 900 гривень;

III групи — 2 700 гривень.

Цікаво! Виплати призначаються відповідно до постанови Уряду "Про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України", передбаченої Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань".