Підтримка для людей з інвалідністю може змінитися: уряд готує законопроєкт

В Україні можуть переглянути допомогу для осіб з інвалідністю. Мова йде про законопроект №14191 щодо формування комплексної держпідтримки та підвищення соцгарантій для сімей з дітьми з інвалідністю та особами з інвалідністю з дитинства.

Що може змінитися у підтримці осіб з інвалідністю?

Про це у вівторок, 31 березня, повідомив Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Гетманцев пояснив проблематику ситуації: чимало вразливих категорій населення втрачають виплати, коли виходять на роботу. І за цих обставин працювати стає просто невигідно.

Данило Гетманцев Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики І це – саме те, що ми намагаємося змінити законопроектом №14191. Щоб підтримка не зникала при працевлаштуванні батьків, адже потреба у догляді за дитиною з інвалідністю при працевлаштуванні батьків нікуди не зникає. Щоб виплати хоч трохи були наближені до реальних витрат.

Він наголосив: потрібно, аби формальні гарантії були замінені на послуги догляду. Крім того, фінансування має відбуватися системно й коштом державного бюджету.

Вже 1 березня очільник Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики повідомив, що відбулося засідання Комітету з питань соціальної політики розглядалося питання підготовки законопроєкту №14191 до другого читання.

Данило Гетманцев розповів, що закликав Робочу групу до врахування принципових пропозицій:

Фінансування законопроєкт має здійснюватися коштом держави. Прожитковий мінімум не відповідає реаліям, тому потрібно "прив'язуватися" до мінімальної заробітної плати. Має бути окрема допомога на догляд, а не надбавка. Щоб не йшлося про альтернативу для батьків: або робота, або догляд за дитиною. Заклад не повинен самостійно забирати соціальну допомогу у дітей з інвалідністю чи осіб з інвалідністю з дитинства на свій рахунок як плату за утримання – без визначення конкретної вартості послуги проживання та договору про надання такої послуги.

Не можна допустити погіршення становища найбільш вразливих дітей, зокрема тих, які перебувають в інституційних закладах. Будь-які рішення, які фактично зменшують ресурси, що належать дитині, є неприйнятними,

– написав Гетманцев.

Зауважте! Він написав, що чекає на допрацьовану редакцію.