Яку допомогу отримуватимуть ВПО з жовтня

З 1 жовтня отримувати послуги внутрішньо переміщені особи зможуть за місцем фактичного перебування, а не реєстрації. Оскільки людина, котра була змушена рятуватися від бойових дій, не матиме змоги отримати допомогу за місцем реєстрації.

За словами Ірини Верещук, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, людина, яка переїхала з Харкова, й отримала довідку ВПО у Львові, а потім перемістилася у Тернопіль, згідно з нововведенням зможе розв'язувати проблеми у фактичному місці перебування.

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Що отримають ВПО

З 1 жовтня у регіональному управлінні соцзахисту внутрішньо переміщені особи матимуть змогу:

актуалізувати у довідці ВПО місце проживання;

виправити помилки або некоректні дані у заяві, яка подавалася для отримання довідки ВПО;

дізнатися, а також усунути причину, через яку затримується допомога на проживання.

Щодо фінансової допомоги від держави, то переселенці щомісяця отримують 2 – 3 тисячі гривень, в залежності від віку людини.

2 тисяч гривень на кожну іншу особу старше 18 років;

3 тисяч гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю.

Інша допомога

Переселенці також мають право податись на субсидію. Адже з 1 жовтня Мінсоцполітики змінює механізм виплат субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Тепер цим опікуватиметься Пенсійний фонд.

До слова, постанова Кабміну №1041 передбачає внесення ряду змін до нормативних актів уряду, якими регулюються питання призначення та виплати субсидій і пільг. Завдяки цьому, особи, які були вимушені покинути свої домівки через повномасштабну російську агресію матимуть право, продовжуватимуть отримувати пільги на місцях тимчасового проживання.

Зверніть увагу, що ВПО можуть претендувати й на міжнародну допомогу від різних міжнародних організацій, як от: ЮНІСЕФ, ООН, Червоний Хрест тощо.

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В Україні зросте мінімалка з 1 жовтня

Мінімальна зарплата зросте на 200 гривень, тобто вона становитиме близько 6 700 гривень.

У погодинному вираженні показник складатиме 40,46 гривні;

Зміняться податки та штрафи, котрі прив'язані до цього показника. Мовиться про штрафи за порушення трудового законодавства та ЄСВ.

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