По словам Ирины Верещук, министерки по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, человек, который переехал из Харькова и получил справку ВПЛ во Львове, а затем переместился в Тернополь, согласно нововведению сможет решать проблемы в фактическом месте пребывания.

Читайте также Просто и быстро: как научиться инвестировать в криптовалюту

Что получат ВПЛ

С 1 октября в региональном управлении соцзащиты внутренне перемещенные лица смогут:

актуализировать в справке ВПЛ место жительства;

исправить ошибки или некорректные данные в заявлении, которое подавалось для получения справки ВПЛ;

узнать, а также устранить причину, по которой задерживается помощь на жительство.

Что касается финансовой помощи от государства, то переселенцы ежемесячно получают 2 – 3 тысяч гривен, в зависимости от возраста человека.

2 тысячи гривен на каждое другое лицо старше 18 лет;

3 тысячи гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью.

Другая помощь

Переселенцы также имеют право подать субсидию. Ведь с 1 октября Минсоцполитики изменяет механизм выплат субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Теперь этим будет заниматься Пенсионный фонд.

К слову, постановление Кабмина №1041 предусматривает внесение ряда изменений в нормативные акты правительства, регулирующие вопросы назначения и выплаты субсидий и льгот. Благодаря этому, лица, вынужденные покинуть свои дома из-за полномасштабной российской агрессии будут иметь право, будут продолжать получать льготы на местах временного проживания.

Обратите внимание, что ВПЛ могут претендовать и на международную помощь от различных международных организаций, как ЮНИСЕФ, ООН, Красный Крест и т.д.

Актуально НБУ увеличил лимит депозита: какую сумму безналичной валюты смогут покупать украинцы

В Украине вырастет минималка с 1 октября

Минимальная зарплата вырастет на 200 гривен, то есть она составит около 6 700 гривен.

В почасовом выражении показатель будет составлять 40,46 гривны;

Изменятся налоги и штрафы, связанные с этим показателем. Речь идет о штрафах за нарушение трудового законодательства и ЕСВ.

Устали делиться прибылью с посредниками? Глобальная криптобиржа Bybit предоставила возможность спотовой торговли криптовалютой с нулевой комиссией.