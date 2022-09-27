Відповідне нововведення запровадили у Міністерстві соціальної політики. Воно діятиме з 1 жовтня та дозволить внутрішньо переміщеним особам швидше та простіше отримувати послуги. Їх надаватимуть за місцем фактичного перебування, а не реєстрації.

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Куди тепер слід звертатися ВПО

За допомогою запровадження ЄІСС призначення, нарахування та виплати для ВПО вдалося централізувати. А це означає, що переміщені особи зможуть швидше отримати допомогу. Крім того, розв'язання проблемних питань уже не буде довгостроковим питанням, пов'язаним з бюрократією.

Тож тепер ВПО можуть звертатися у будь-який орган соцзахисту. Більше не має значення адреса, яка є місцем реєстрації людини, котра змушена була рятуватися від бойових дій, наголосила міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

Наприклад, коли людина переїхала з міста Харків, отримала довідку ВПО у Львові, а потім перемістилася у Тернопіль, то всі питання вона зможе вирішити у фактичному місці перебування,

– додала вона.

За словами очільниці міністерства, важливо в умовах війни забезпечувати людей. Крім того, слід робити все для того, щоб вони могли за спрощеною процедурою отримувати послуги, яких потребують.

У регіональному управлінні соцзахисту з 1 жовтня ВПО зможуть:

актуалізувати у довідці ВПО місце проживання;

виправити помилки або некоректні дані у заяві, яка подавалася для отримання довідки ВПО;

дізнатися, а також усунути причину, через яку затримується допомога на проживання.

Чи слід чоловікам-переселенцям ставати на облік

Нагадаємо, що чоловіки-переселенці мають ставати на військовий облік. Це їм слід зробити упродовж 7 днів з моменту фактичної зміни місця проживання. Для цього слід самостійно навідатися до центру комплектування, а не очікувати, коли надійде повістка.

Водночас слід пам'ятати, що призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні перед виїздом зняти себе з обліку. Зробити це необхідно не раніше, аніж за 3 доби до виїзду.

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