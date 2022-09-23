Окрім того, усім призовникам, військовозобов'язаним та резервістам необхідно перед виїздом зняти себе з обліку. Важливо зробити це не раніше, аніж за 3 дні до переїзду.

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Відомо, що людина має стати на облік, якщо змінює місце постійного перебування на тривалий день. Тим часом, якщо переселенець взагалі не придатний до служби, але йому вручили повістку, потрібно прийти у центр та показати відповідні документи.

Скільки захисників зараз обороняють Україну

Українські захисники та захисниці обороняють рідну землю від російських загарбників. Ганна Маляр – заступниця міністра оборони – розповіла, що на військову службу взяли до мільйона людей. Водночас це – не лише військові ЗСУ, але й службовці інших оборонних відомств.

Я можу сказати, що публічно озвучувалось. До мільйона осіб налічують сили безпеки й оборони. Це не тільки ЗСУ, а й Національна гвардія, Національна поліція, Державна прикордонна служба. Це величезна кількість людей,

– заявила Ганна Маляр.

Всі ці герої щодня наближають Україну до перемоги.

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