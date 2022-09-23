Кроме того, всем призывникам, военнообязанным и резервистам необходимо перед выездом снять себя с учета. Важно сделать это не раньше чем за 3 дня до переезда.

Заметьте Не важно, Франковск, Киев ил Буковель – это все дома, – переселенка

Известно, что человек должен встать на учет, если меняет место постоянного пребывания на длительный срок. Между тем, если переселенец вообще не пригоден для службы, но ему вручили повестку, нужно прийти в центр и показать соответствующие документы.

Сколько защитников сейчас защищают Украину

Украинские защитники и защитницы защищают родную землю от российских захватчиков. Анна Маляр – заместитель министра обороны – рассказала, что на воинскую службу взяли до миллиона человек. В то же время это не только военные ВСУ, но и служащие других оборонных ведомств.

Я могу сказать, что публично звучало. До миллиона человек насчитывают силы безопасности и обороны. Это не только ВСУ, но и Национальная гвардия, Национальная полиция, Государственная пограничная служба. Это огромное количество людей,

– заявила Анна Маляр.

Все эти герои каждый день приближают Украину к победе.

Заметьте – СБУ разоблачила более 1,5 тысячи агентов путина в Запорожской области: смотрите видео