Так, за даними Міжнародної організації з міграції, станом на 1 вересня 6,9 мільйона людей стали внутрішньо переміщеними.

Увага Чи планують призупиняти виплати ВПО: експерти дали відповіді

На платформі Дія.Центрів фахівці зібрали законодавчу базу та інформацію про права, які мають українці, котрі вимушені були переміститися, а також покрокові інструкції, як отримати допомогу для ВПО, дітей, осіб з інвалідністю.

Із повною методичкою ознайомитись можна тут.

Що дізнаєтеся:

  • яку допомогу від держави можуть отримати ВПО та як це зробити;
  • які права мають ВПО на медичну допомогу, освіту, роботу тощо;
  • як отримати тимчасове житло;
  • про соціальний захист дітей, які постраждали від війни;
  • як зареєструвати шлюб, новонароджених в умовах воєнного стану.

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