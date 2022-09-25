Так, за даними Міжнародної організації з міграції, станом на 1 вересня 6,9 мільйона людей стали внутрішньо переміщеними.
Увага Чи планують призупиняти виплати ВПО: експерти дали відповіді
На платформі Дія.Центрів фахівці зібрали законодавчу базу та інформацію про права, які мають українці, котрі вимушені були переміститися, а також покрокові інструкції, як отримати допомогу для ВПО, дітей, осіб з інвалідністю.
Із повною методичкою ознайомитись можна тут.
Що дізнаєтеся:
- яку допомогу від держави можуть отримати ВПО та як це зробити;
- які права мають ВПО на медичну допомогу, освіту, роботу тощо;
- як отримати тимчасове житло;
- про соціальний захист дітей, які постраждали від війни;
- як зареєструвати шлюб, новонароджених в умовах воєнного стану.
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