Так, за даними Міжнародної організації з міграції, станом на 1 вересня 6,9 мільйона людей стали внутрішньо переміщеними.

Увага Чи планують призупиняти виплати ВПО: експерти дали відповіді

На платформі Дія.Центрів фахівці зібрали законодавчу базу та інформацію про права, які мають українці, котрі вимушені були переміститися, а також покрокові інструкції, як отримати допомогу для ВПО, дітей, осіб з інвалідністю.

Із повною методичкою ознайомитись можна тут.

Що дізнаєтеся:

яку допомогу від держави можуть отримати ВПО та як це зробити;

які права мають ВПО на медичну допомогу, освіту, роботу тощо;

як отримати тимчасове житло;

про соціальний захист дітей, які постраждали від війни;

як зареєструвати шлюб, новонароджених в умовах воєнного стану.

Довідка. У вересні внутрішньо переміщені особи продовжують отримувати виплати від держави та міжнародних організацій. Також найближчим часом в Україні поновляться виплати від Норвезької рада у справах біженців (NRC).

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