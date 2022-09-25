По данным Международной организации по миграции, по состоянию на 1 сентября 6,9 миллионов человек стали внутренне перемещенными.

Планируют ли приостанавливать выплаты ВПЛ: эксперты дали ответы

На платформе ДІЯ.Центров специалисты собрали законодательную базу и информацию о правах, которые имеют украинцы, вынужденные переместиться, а также пошаговые инструкции, как получить помощь для ВПЛ, детей, лиц с инвалидностью.

С полной методичкой знакомиться можно здесь.

Что узнаете:

  • какую помощь от государства могут получить ВПЛ и как это сделать;
  • какие права имеют ВПЛ на медицинскую помощь, образование, работу и т.п.;
  • как получить временное жилье;
  • о социальной защите детей, пострадавших от войны;
  • как зарегистрировать брак, новорожденных в условиях военного положения

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