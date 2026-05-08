Залишилось меньше місяця: українцям потрібно подати заяви, щоб отримати гроші

Деяким українцям слід поквапитися та подати важливі заяви. Вони стосуються надання грошової допомоги.

Хто та чому має подати заяви до початку літа?

Дедлайн, який встановили, завершитися 1 червня, про що повідомляли у Мінсоцполітики.

Річ у тім, що у Мінсоцполітики продовжили термін подачі заявок для внутрішньо переміщених осіб – до 1 червня 2026 року. Відповідну ініціативу підтримав Кабінет Міністрів України.

Нарахування виплати для дітей ВПО, незалежно від доходу їхніх батьків, здійснюватиметься з 1 лютого 2026 року. Але тільки за умови подачі заяви до 1 червня 2026 року.

Також слід звернути увагу на підвищення прожиткового мінімуму. У зв'язку з цим, внутрішньо переміщені особи, яким припинили виплату на проживання через перевищення граничного доходу, відтепер можуть подати документи на перегляд виплат.

Зауважте! Нарахування виплат з 1 січня 2026 року відбудеться за умови подачі заявки до 1 червня 2026 року.

Що очікувати ВПО, якщо документи для перерахунку буде подано пізніше 1 червня 2026 року? За цих обставин виплати будуть нараховуватись з місяця подачі заяви про допомогу.

Що ще змінили для ВПО?

Термін грошових виплат для підтримки найбільш вразливих категорій переселенців збільшили з 24 до 30 місяців. Про це пишуть у Дії.

Хто може скористатися допомогою? На сайті опублікували список. Йдеться про ВПО, які за останні три місяці:

мали середній дохід на людину – до 10 380 гривень;

не купували автомобіль до 5 років;

не здійснювали інші одноразові покупки чи валюту на суму понад 100 тисяч гривень;

не отримували субсидій на оренду житла;

не здавали своє житло в оренду;

не мали значних заощаджень, зокрема депозитів, валюти, цінних металів чи ОВДП понад 100 тисяч гривень;

не перебували на повному державному утриманні;

не відбували покарання.

Важливо! Суми виплат не змінювали. Отримати 2 тисячі гривень можуть повнолітні, а 3 тисячі гривень діти та особи з інвалідністю.

Що ще варто знати внутрішньо переміщеним особам?

Нагадаємо, що ще з 1 квітня 2026 року відбулися зміни у порядку формування Переліку територій, на яких велися чи ведуться бойові дії, а ще окуповані Росією. Українці можуть звертатися до органів влади тієї громади, з якої перемістилися, та подати письмове звернення з пропозицією внести населений пункт до Переліку.

Перелік буде оновлюватись у разі потреби. Але не рідше одного разу на місяць.

Зокрема виплати для ВПО навряд будуть індексувати найближчим часом. Таку заяву зробила колишня міністерка праці та соціальної політики України Оксана Жолнович.

Однак уряд зацікавлений у розв'язанні житлової проблеми. Це актуальне як для молоді, так і для пенсіонерів.