Кто и почему должен подать заявления до начала лета?
Дедлайн, который установили, завершиться 1 июня, о чем сообщали в Минсоцполитики.
Дело в том, что в Минсоцполитики продлили срок подачи заявок для внутренне перемещенных лиц – до 1 июня 2026 года. Соответствующую инициативу поддержал Кабинет Министров Украины.
Начисление выплаты для детей ВПЛ, независимо от дохода их родителей, будет осуществляться с 1 февраля 2026 года. Но только при условии подачи заявления до 1 июня 2026 года.
Также следует обратить внимание на повышение прожиточного минимума. В связи с этим, внутренне перемещенные лица, которым прекратили выплату на проживание из-за превышения предельного дохода, отныне могут подать документы на пересмотр выплат.
Обратите внимание! Начисление выплат с 1 января 2026 года состоится при условии подачи заявки до 1 июня 2026 года.
Что ожидать ВПЛ, если документы для перерасчета будут поданы позже 1 июня 2026 года? При этих обстоятельствах выплаты будут начисляться с месяца подачи заявления о помощи.
Что еще изменили для ВПЛ?
Срок денежных выплат для поддержки наиболее уязвимых категорий переселенцев увеличили с 24 до 30 месяцев. Об этом пишут в Дії.
Кто может воспользоваться помощью? На сайте опубликовали список. Речь идет о ВПЛ, которые за последние три месяца:
- имели средний доход на человека – до 10 380 гривен;
- не покупали автомобиль до 5 лет;
- не совершали другие одноразовые покупки или валюту на сумму более 100 тысяч гривен;
- не получали субсидий на аренду жилья;
- не сдавали свое жилье в аренду;
- не имели значительных сбережений, в частности депозитов, валюты, ценных металлов или ОВГЗ более 100 тысяч гривен;
- не находились на полном государственном содержании;
- не отбывали наказание.
Важно! Суммы выплат не меняли. Получить 2 тысячи гривен могут совершеннолетние, а 3 тысячи гривен дети и лица с инвалидностью.
Что еще стоит знать внутренне перемещенным лицам?
Напомним, что еще с 1 апреля 2026 года произошли изменения в порядке формирования Перечня территорий, на которых велись или ведутся боевые действия, а еще оккупированы Россией. Украинцы могут обращаться в органы власти той общины, с которой переместились, и подать письменное обращение с предложением внести населенный пункт в Перечень.
Перечень будет обновляться в случае необходимости. Но не реже одного раза в месяц.
В частности виплаты для ВПЛ вряд ли будут индексировать в ближайшее время. Такое заявление сделала бывшая министр труда и социальной политики Украины Оксана Жолнович.
Однако правительство заинтересовано в решении жилищной проблемы. Это актуально как для молодежи, так и для пенсионеров.