Кто и почему должен подать заявления до начала лета?

Дедлайн, который установили, завершиться 1 июня, о чем сообщали в Минсоцполитики.

Дело в том, что в Минсоцполитики продлили срок подачи заявок для внутренне перемещенных лиц – до 1 июня 2026 года. Соответствующую инициативу поддержал Кабинет Министров Украины.

Начисление выплаты для детей ВПЛ, независимо от дохода их родителей, будет осуществляться с 1 февраля 2026 года. Но только при условии подачи заявления до 1 июня 2026 года.

Также следует обратить внимание на повышение прожиточного минимума. В связи с этим, внутренне перемещенные лица, которым прекратили выплату на проживание из-за превышения предельного дохода, отныне могут подать документы на пересмотр выплат.

Обратите внимание! Начисление выплат с 1 января 2026 года состоится при условии подачи заявки до 1 июня 2026 года.

Что ожидать ВПЛ, если документы для перерасчета будут поданы позже 1 июня 2026 года? При этих обстоятельствах выплаты будут начисляться с месяца подачи заявления о помощи.

Что еще изменили для ВПЛ?

Срок денежных выплат для поддержки наиболее уязвимых категорий переселенцев увеличили с 24 до 30 месяцев. Об этом пишут в Дії.

Кто может воспользоваться помощью? На сайте опубликовали список. Речь идет о ВПЛ, которые за последние три месяца:

имели средний доход на человека – до 10 380 гривен;

не покупали автомобиль до 5 лет;

не совершали другие одноразовые покупки или валюту на сумму более 100 тысяч гривен;

не получали субсидий на аренду жилья;

не сдавали свое жилье в аренду;

не имели значительных сбережений, в частности депозитов, валюты, ценных металлов или ОВГЗ более 100 тысяч гривен;

не находились на полном государственном содержании;

не отбывали наказание.

Важно! Суммы выплат не меняли. Получить 2 тысячи гривен могут совершеннолетние, а 3 тысячи гривен дети и лица с инвалидностью.

Что еще стоит знать внутренне перемещенным лицам?

Напомним, что еще с 1 апреля 2026 года произошли изменения в порядке формирования Перечня территорий, на которых велись или ведутся боевые действия, а еще оккупированы Россией. Украинцы могут обращаться в органы власти той общины, с которой переместились, и подать письменное обращение с предложением внести населенный пункт в Перечень.

Перечень будет обновляться в случае необходимости. Но не реже одного раза в месяц.

В частности виплаты для ВПЛ вряд ли будут индексировать в ближайшее время. Такое заявление сделала бывшая министр труда и социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Однако правительство заинтересовано в решении жилищной проблемы. Это актуально как для молодежи, так и для пенсионеров.