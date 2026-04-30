Что будет с помощью для ВПЛ в 2026 году?

Таким образом хотят предоставлять ВПО инструменты для окончательного решения жилищной проблемы, о чем рассказала бывшая министр труда и социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Чтобы те люди, которые молодые и работают, могли взять себе дешевый кредит, который бы их не обременял, но это было бы их жилье, они уже бы могли заземлиться,

– объяснила Жолнович.

В то же время те люди, которые не имеют достаточного дохода (например, пенсионеры), имели возможность получить социальное жилье. Оно должно быть понятное и качественное, чтобы в нем можно было постоянно жить.

Обратите внимание! Такие наработки сейчас продолжаются. Но они сложные, учитывая необходимость большого ресурса.

Напомним, что внутренне перемещенные лица могут получить кредиты на жилье на 3%. Срок – до 30 лет, но не дольше, чем до 65 лет заемщика.

Благодаря новому финансированию около 425 ВПО смогут получить льготные кредиты. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

В то же время площадь должна составлять до 52,5 квадратных метров для 1 – 2 человек + 21 квадратный метр на каждого следующего члена семьи.

Более того, жилье должно быть введено в эксплуатацию не более 50 лет назад или реконструировано не более 35 лет назад. Еще одно важное условие – оно не может быть расположено на ВОТ или в районе боевых действий.

В частности такие украинцы должны соответствовать определенным условиям:

не иметь жилья на подконтрольной Украине территории;

ранее не получать от государства компенсаций или льготных кредитов на жилье (кроме случаев, когда оно находится в оккупации или в районе боевых действий);

могут подтвердить платежеспособность.

Важно! Также такие украинцы должны согласиться на проверку кредитной истории.

Что еще следует знать внутренне перемещенным лицам?

Этой весной правительство расширило поддержку для ВПЛ. Например, помощь на проживание для детей ВПО до 6 лет назначается независимо от дохода родителей. Но следует соответствовать другим критериям.

Кроме того, срок выплат для поддержки наиболее уязвимых категорий ВПЛ увеличили. Вместо 24 месяцев он составляет теперь 30.

Претерпела изменений помощь для пенсионеров и людей с инвалидностью. Если раньше доход превышал "лимит", то теперь можно повторно подать документы для пересмотра.

В то же время ВПЛ пока имеют проблемы с выплатой пенсий. Об этом в частности сообщал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он рассказал, что 70% обращений в офис поступают от ВПО, которые находятся на подконтрольной Украине территории. Дело в том, что Пенсионный фонд их "не видит", пока они лично не подадут бумажное заявление.