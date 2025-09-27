Кому нададуть гроші на оплату комуналки?

У Дніпрі запроваджена адресна програма підтримки, яка дозволяє окремим сім’ям отримувати щомісяця додаткові кошти на оплату житлово-комунальних послуг, повідомляє 24 Канал з посиланням на Департамент соціальної політики.

Під виплату потрапляють родини, у складі яких є:

діти з інвалідністю;

особи з інвалідністю I групи (психічні розлади, вади зору або опорно-рухового апарату, інвалідність з дитинства);

особи з інвалідністю II групи з дитинства.

Цікаво! Розмір виплат залежить від пори року: з квітня по жовтень нараховують 500 гривень на кожну особу з інвалідністю, з листопада по березень вже 700 гривень.

Як отримати гроші на оплату комуналки?

У Департаменті також пояснили: щоб отримати виплату, слід звернутися до місцевого управління соціального захисту населення та надати необхідні документи. Серед них:

заява на призначення допомоги;

паспорт або свідоцтво про народження дитини з інвалідністю;

довідка про склад сім’ї;

документ, що підтверджує інвалідність (МСЕК, ЛКК або витяг з рішення експертної комісії);

рахунки за житлово-комунальні послуги.

При цьому, слід не забувати, що документи потрібно оновлювати щороку, щоб продовжувати отримувати допомогу.

