Кому предоставят деньги на оплату коммуналки?

В Днепре введена адресная программа поддержки, которая позволяет отдельным семьям получать ежемесячно дополнительные средства на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает 24 Канал со ссылкой на Департамент социальной политики.

Под выплату попадают семьи, в составе которых есть:

дети с инвалидностью;

лица с инвалидностью I группы (психические расстройства, недостатки зрения или опорно-двигательного аппарата, инвалидность с детства);

лица с инвалидностью II группы с детства.

Интересно! Размер выплат зависит от времени года: с апреля по октябрь начисляют 500 гривен на каждое лицо с инвалидностью, с ноября по март уже 700 гривен.

Как получить деньги на оплату коммуналки?

В Департаменте также объяснили: чтобы получить выплату, следует обратиться в местное управление социальной защиты населения и предоставить необходимые документы. Среди них:

заявление на назначение помощи;

паспорт или свидетельство о рождении ребенка с инвалидностью;

справка о составе семьи;

документ, подтверждающий инвалидность (МСЭК, ВКК или выписка из решения экспертной комиссии);

счета за жилищно-коммунальные услуги.

При этом, следует не забывать, что документы нужно обновлять каждый год, чтобы продолжать получать помощь.

Что известно о субсидиях в Украине: коротко о главном