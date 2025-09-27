Кому предоставят деньги на оплату коммуналки?
В Днепре введена адресная программа поддержки, которая позволяет отдельным семьям получать ежемесячно дополнительные средства на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает 24 Канал со ссылкой на Департамент социальной политики.
Под выплату попадают семьи, в составе которых есть:
- дети с инвалидностью;
- лица с инвалидностью I группы (психические расстройства, недостатки зрения или опорно-двигательного аппарата, инвалидность с детства);
- лица с инвалидностью II группы с детства.
Интересно! Размер выплат зависит от времени года: с апреля по октябрь начисляют 500 гривен на каждое лицо с инвалидностью, с ноября по март уже 700 гривен.
Как получить деньги на оплату коммуналки?
В Департаменте также объяснили: чтобы получить выплату, следует обратиться в местное управление социальной защиты населения и предоставить необходимые документы. Среди них:
- заявление на назначение помощи;
- паспорт или свидетельство о рождении ребенка с инвалидностью;
- справка о составе семьи;
- документ, подтверждающий инвалидность (МСЭК, ВКК или выписка из решения экспертной комиссии);
- счета за жилищно-коммунальные услуги.
При этом, следует не забывать, что документы нужно обновлять каждый год, чтобы продолжать получать помощь.
Что известно о субсидиях в Украине: коротко о главном
В Украине утвердили обновленные правила назначения субсидий, которые позволяют получать государственную помощь даже тем, кто владеет недвижимостью, земельными участками, транспортом или техникой, при соблюдении определенных условий.
В то же время в субсидии могут отказать, если задолженность за коммунальные услуги превышает 680 гривен.
Помощь также не предоставляется, если члены домохозяйства находятся за границей более 60 дней или в семье есть совершеннолетние безработные с низкими доходами.