Допомога по безробіттю: скільки можна отримати у червні 2026 року

Українець або українка, які залишились без роботи, мають право на отримання державної допомоги. Вона називається допомога по безробіттю. Підтримка передбачена громадянам України, які отримали статус безробітного відповідно до статті 43 Закону України "Про зайнятість населення".

Яка допомога по безробіттю у 2026 році

Про це йдеться на сайті Державної служби зайнятости.

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Для того, аби отримати допомогу, слід:

підготувати необхідні документи;

вибрати центр зайнятості;

звернутися до нього у робочі години робочого дня.

Зверніть увагу! Подати заяву на отримання послуги можна особисто чи заповнивши заяву онлайн на сайті Дії.

Розмір допомоги по безробіттю визначається на підставі відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування залежно від багатьох факторів:

страхового стажу;

заробітної плати;

а в разі відсутності цих відомостей – довідок про заробітну плату.

Під час воєнного стану допомога по безробіттю призначається з першого дня після дня надання статусу зареєстрованого безробітного,

– додали у Державній службі зайнятості.

Зокрема, максимальний розмір виплати допомоги по безробіттю у 2026 році становить 8 647 гривні. Однак сума залежить від страхового стажу та зарплати на останньому місці роботи.

Наприклад, мінімальна виплата становить 3 900 гривень. Таким чином, вона зросла на 300 гривень, адже раніше становила 3 600 гривень.

Така допомога передбачена:

людям, які хто за останній рік мали менше, ніж 7 місяців страхового стажу; особам, які працювали понад 7 місяців, але неповний робочий день або якщо дані про їхню зарплату поки неможливо розрахувати; внутрішньо переміщені українці, які не мають документів про підтвердження страхового стажу.

Зауважте! А 1 650 гривень (раніше – 1 500 гривень) може отримати молодь, яка шукає перше робоче місце, або ті, хто був звільнений з останньої роботи за порушення дисципліни.

Що ще відомо про безробіття

Допомогу по безробіттю у Польщі зростають з 1 червня. Базова допомога для людей, які працюють від 5 до 20 років, становити тепер 1783,90 злотих брутто протягом перших трьох місяців після втрати роботи. Після цього сума зменшиться – до 1 400 злотих.

Водночас компанія Anthropic представила масштабну програму підготовки до можливих наслідків розвитку штучного інтелекту. Мова йде про три різні позиції щодо безробіття.