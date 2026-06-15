Яка допомога по безробіттю у 2026 році
Про це йдеться на сайті Державної служби зайнятости.
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Для того, аби отримати допомогу, слід:
- підготувати необхідні документи;
- вибрати центр зайнятості;
- звернутися до нього у робочі години робочого дня.
Зверніть увагу! Подати заяву на отримання послуги можна особисто чи заповнивши заяву онлайн на сайті Дії.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Розмір допомоги по безробіттю визначається на підставі відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування залежно від багатьох факторів:
- страхового стажу;
- заробітної плати;
- а в разі відсутності цих відомостей – довідок про заробітну плату.
Під час воєнного стану допомога по безробіттю призначається з першого дня після дня надання статусу зареєстрованого безробітного,
– додали у Державній службі зайнятості.
Зокрема, максимальний розмір виплати допомоги по безробіттю у 2026 році становить 8 647 гривні. Однак сума залежить від страхового стажу та зарплати на останньому місці роботи.
Наприклад, мінімальна виплата становить 3 900 гривень. Таким чином, вона зросла на 300 гривень, адже раніше становила 3 600 гривень.
Така допомога передбачена:
- людям, які хто за останній рік мали менше, ніж 7 місяців страхового стажу;
- особам, які працювали понад 7 місяців, але неповний робочий день або якщо дані про їхню зарплату поки неможливо розрахувати;
- внутрішньо переміщені українці, які не мають документів про підтвердження страхового стажу.
Зауважте! А 1 650 гривень (раніше – 1 500 гривень) може отримати молодь, яка шукає перше робоче місце, або ті, хто був звільнений з останньої роботи за порушення дисципліни.
Що ще відомо про безробіття
Допомогу по безробіттю у Польщі зростають з 1 червня. Базова допомога для людей, які працюють від 5 до 20 років, становити тепер 1783,90 злотих брутто протягом перших трьох місяців після втрати роботи. Після цього сума зменшиться – до 1 400 злотих.
Водночас компанія Anthropic представила масштабну програму підготовки до можливих наслідків розвитку штучного інтелекту. Мова йде про три різні позиції щодо безробіття.