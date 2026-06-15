Какое пособие по безработице будет выплачиваться в 2026 году
Об этом говорится на сайте Государственной службы занятости.
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Для того, чтобы получить пособие, необходимо:
- подготовить необходимые документы;
- выбрать центр занятости;
- обратиться в него в рабочее время.
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Размер пособия по безработице определяется на основании сведений реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования в зависимости от многих факторов:
- страхового стажа;
- заработной платы;
- а в случае отсутствия этих сведений – справок о заработной плате.
Во время военного положения пособие по безработице назначается с первого дня после присвоения статуса зарегистрированного безработного,
– добавили в Государственной службе занятости.
В частности, максимальный размер выплаты пособия по безработице в 2026 году составляет 8 647 гривен. Однако сумма зависит от страхового стажа и зарплаты на последнем месте работы.
Например, минимальная выплата составляет 3 900 гривен. Таким образом, она выросла на 300 гривен, ведь ранее составляла 3 600 гривен.
Такое пособие предусмотрено:
- людям, у которых за последний год было менее 7 месяцев страхового стажа;
- лицам, которые работали более 7 месяцев, но неполный рабочий день, или если данные об их зарплате пока невозможно рассчитать;
- внутренне перемещенным украинцам, у которых нет документов, подтверждающих страховой стаж.
Обратите внимание! А 1 650 гривен (ранее – 1 500 гривен) может получить молодежь, которая ищет первое рабочее место, или те, кто был уволен с последней работы за нарушение дисциплины.
Что еще известно о безработице
Пособия по безработице в Польше увеличиваются с 1 июня. Базовое пособие для людей, проработавших от 5 до 20 лет, теперь составит 1783,90 злотых брутто в течение первых трех месяцев после потери работы. После этого сумма уменьшится – до 1 400 злотых.
В то же время компания Anthropic представила масштабную программу подготовки к возможным последствиям развития искусственного интеллекта. Речь идет о трех различных позициях в отношении безработицы.