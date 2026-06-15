Какое пособие по безработице будет выплачиваться в 2026 году

Об этом говорится на сайте Государственной службы занятости.

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Для того, чтобы получить пособие, необходимо:

подготовить необходимые документы;

выбрать центр занятости;

обратиться в него в рабочее время.

Обратите внимание! Подать заявление на получение услуги можно лично или заполнив заявление онлайн на сайте "Дії".

Размер пособия по безработице определяется на основании сведений реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования в зависимости от многих факторов:

страхового стажа;

заработной платы;

а в случае отсутствия этих сведений – справок о заработной плате.

Во время военного положения пособие по безработице назначается с первого дня после присвоения статуса зарегистрированного безработного,

– добавили в Государственной службе занятости.

В частности, максимальный размер выплаты пособия по безработице в 2026 году составляет 8 647 гривен. Однако сумма зависит от страхового стажа и зарплаты на последнем месте работы.

Например, минимальная выплата составляет 3 900 гривен. Таким образом, она выросла на 300 гривен, ведь ранее составляла 3 600 гривен.

Такое пособие предусмотрено:

людям, у которых за последний год было менее 7 месяцев страхового стажа; лицам, которые работали более 7 месяцев, но неполный рабочий день, или если данные об их зарплате пока невозможно рассчитать; внутренне перемещенным украинцам, у которых нет документов, подтверждающих страховой стаж.

Обратите внимание! А 1 650 гривен (ранее – 1 500 гривен) может получить молодежь, которая ищет первое рабочее место, или те, кто был уволен с последней работы за нарушение дисциплины.

Что еще известно о безработице

Пособия по безработице в Польше увеличиваются с 1 июня. Базовое пособие для людей, проработавших от 5 до 20 лет, теперь составит 1783,90 злотых брутто в течение первых трех месяцев после потери работы. После этого сумма уменьшится – до 1 400 злотых.

В то же время компания Anthropic представила масштабную программу подготовки к возможным последствиям развития искусственного интеллекта. Речь идет о трех различных позициях в отношении безработицы.