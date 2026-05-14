Виплати на поховання: яку допомогу можна отримати у 2026 році

Цьогоріч в Україні змінили розмір виплати допомоги на поховання. Багато років вона становила фіксовану суму – 4 100 гривень.

Яка допомога на поховання у 2026 році?

Проте у 2026 році виплату збільшили до 8 500 гривень, про що зазначено у Постанові від 06.02.2026 №6.

Читайте також Робота без офіційного оформлення: як вона впливає на пенсію в Україні

Установити розмір допомоги на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, – 8 500 гривень,

– йдеться у тексті постанови.

Слід також нагадати, що допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи або членів родини, які перебували на її утриманні.

Але виплата передбачена не тільки родичам. Підтримка надається застрахованій особі, члену її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.

Особа, яка звертається по допомогу, подає наступні документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

заяву про виплату допомоги на поховання (вона заповнюється під час прийому);

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть;

свідоцтво про смерть;

реквізити банківського рахунку.

Чи можна отримати допомогу, якщо людина не працювала?

Якщо особа стояла на обліку у Центрі зайнятості, то звертатися треба туди. Про це пише видання "На пенсії".

Виплата за таких обставин становить 75% від мінімальної зарплати. А у 2026 році це 6 485 гривень.

Якщо людині вже нарахували допомогу по безробіттю, але вона не встигла її отримати – ці гроші теж можна забрати,

– йдеться у матеріалі.

Зверніть увагу! Якщо ж людина взагалі "ніде не числилась" (тобто не працювала, не перебувала на обліку та не отримувала допомогу по безробіттю), то допомогти може тільки місцева влада. Однак перелік документів у різних регіонах може відрізнятися.

Яка допомога на поховання пенсіонера?

У разі смерті пенсіонера допомога на поховання залежить від закону, згідно з яким він отримував пенсію. Для отримання виплати на поховання слід звернутися до Пенсійного фонду України, де померлий перебував на обліку. Про це йдеться на сайті ПФУ.

Якщо пенсіонер отримував пенсію згідно з ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", то допомога виплачується у розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті.

Якщо пенсія була передбачена згідно з ЗУ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", то особі, яка здійснила поховання, виплачується допомога на поховання у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 16 640 гривень.

Важливо! Незалежно від закону, допомога не виплачується, якщо людина перебувала на повному державному утриманні, і заклад здійснив поховання за допомогою бюджетних коштів.

Важливий факт: якщо пенсіонер помер за межами України, а законодавством цієї держави не передбачено видавати довідку, то заявник надає свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, який виданий компетентним органом іноземної держави.

Слід ще додати, що строк звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера не обмежується.

Що ще варто знати про поховання в Україні?

В Україні передбачено безоплатне поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни. Про це зазначили у Дії.

Види ритуальних послуг, що підлягають відшкодуванню, визначено "Порядком проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни".

Водночас додаткові ритуальні послуги оплачуються виконавцем волевиявлення за власні кошти.

Вартість ритуальних послуг, визначених для забезпечення безоплатного поховання, не повинна перевищувати середньої ціни, що склалася в регіоні,

– додали у Дії.

Для отримання допомоги слід звернутися до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з такими документами:

заява особи, яка здійснила поховання;

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника;

копія свідоцтва про смерть або копія довідки про смерть;

документи, які засвідчують видатки на ритуальні послуги;

довідка про відкриття поточного рахунку в Уповноваженому банку.

Зауважте! На могилі померлої особи безоплатно споруджується надгробок за встановленим Кабінетом Міністрів України зразком.

Що ще відомо про допомогу на поховання?

Заступниця голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко наголошувала, що щодо допомоги для цивільних пенсіонерів діє чітке правило розрахунку. Воно полягає у тому, що чим більше людина отримувала, тим більшою буде допомога.

Як зазначила експертка, звернутися за цією допомогою можна у будь-який час. Водночас заявник може самостійно обрати, де отримати виплату на поховання пенсіонера.

Українцям також можуть відмовити у наданні допомоги на поховання. Це можливо, якщо подані не всі необхідні документи до Пенсійного фонду або вони не відповідають вимогам законодавства.