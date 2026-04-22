Термінові проєкти: Україні надають нову допомогу у розмірі сотні мільйонів євро

Європейська комісія та Група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у середу, 22 квітня, оголосили про новий пакет фінансування. Його обсяг становить понад 600 мільйонів євро для підтримки термінових проєктів відновлення в Україні.

Яку допомогу надають Україні 22 квітня?

Комісія розширює гарантії Європейського Союзу для Групи ЄІБ, щоб забезпечити понад 450 мільйонів євро фінансування ЄІБ для подальших відновлювальних робіт в Україні, про що йдеться на сайті ЄІБ.

Крім того, пакет включає близько 150 мільйонів євро у вигляді додаткових грантів Європеського Союзу та технічної допомоги. Фінансування ЄІБ буде спрямоване на сектори, які критично важливі для економіки та повсякденного життя України, зокрема дороги, залізниці, енергомережі та енергоефективність житла й громадської інфраструктури.

Підтримка також охопить міський транспорт та освітні заклади, допомагаючи забезпечувати базові послуги та одночасно просувати довгострокове відновлення і реформи.

Сьогоднішнє оголошення відображає силу партнерства ЄС з Україною,

– заявив віцепрезидент ЄІБ Карл Нехаммер.

Він наголосив, що нарощування підтримки відбувається, щоб забезпечити конкретні інвестиції там, де вони найбільш потрібні – від енергетичної безпеки до транспорту та житла. Зокрема ЄІБ залишаться відданим підтримці відновлення України та її шляху до європейської інтеграції.

У тексті наголошується, що гарантія ЄС доповнює 2 мільярди євро, які надані ЄІБ у 2025 році в межах "Інвестиційної рамки для України", яка є частиною програми ЄС обсягом 50 мільярда євро "Ukraine Facility, призначеної для мобілізації державних і приватних інвестицій у країні.

Разом ці інструменти розширюють можливості ЄІБ щодо фінансування відбудови України,

– йдеться у заяві.

Оголошення було зроблено під час бізнес-саміту ЄС – Україна в Брюсселі.

Важливо! Також сьогодні 22 квітня, у середу, посли ЄС схвалили кредит на 90 мільярдів євро для України та пакет санкцій проти Росії. Про це повідомило Суспільне.

Що ще слід знати про допомогу Україні?