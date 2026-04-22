Какую помощь предоставляют Украине 22 апреля?

Комиссия расширяет гарантии Европейского Союза для Группы ЕИБ, чтобы обеспечить более 450 миллионов евро финансирования ЕИБ для дальнейших восстановительных работ в Украине, о чем говорится на сайте ЕИБ.

Кроме того, пакет включает около 150 миллионов евро в виде дополнительных грантов Европейского Союза и технической помощи. Финансирование ЕИБ будет направлено на секторы, которые критически важны для экономики и повседневной жизни Украины, в частности дороги, железные дороги, энергосети и энергоэффективность жилья и общественной инфраструктуры.

Поддержка также охватит городской транспорт и образовательные учреждения, помогая обеспечивать базовые услуги и одновременно продвигать долгосрочное восстановление и реформы.

Сегодняшнее объявление отражает силу партнерства ЕС с Украиной,

– заявил вице-президент ЕИБ Карл Нехаммер.

Он отметил, что наращивание поддержки происходит, чтобы обеспечить конкретные инвестиции там, где они наиболее нужны – от энергетической безопасности до транспорта и жилья. В частности ЕИБ останется преданным поддержке восстановления Украины и ее пути к европейской интеграции.

В тексте отмечается, что гарантия ЕС дополняет 2 миллиарда евро, которые предоставлены ЕИБ в 2025 году в рамках "Инвестиционной рамки для Украины", которая является частью программы ЕС объемом 50 миллиардов евро "Ukraine Facility, предназначенной для мобилизации государственных и частных инвестиций в стране.

Вместе эти инструменты расширяют возможности ЕИБ по финансированию восстановления Украины,

– говорится в заявлении.

Объявление было сделано во время бизнес-саммита ЕС – Украина в Брюсселе.

Важно! Также сегодня 22 апреля, в среду, послы ЕС одобрили кредит на 90 миллиардов евро для Украины и пакет санкций против России. Об этом сообщило Общественное.

