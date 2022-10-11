ЄС планує наступного року надавати Україні 1,5 мільярда євро щомісяця, – Politico

Європейська комісія працює над виділенням фінансової допомоги Україні. Планується надавати щомісячну підтримку у розмірі близько 1,5 мільярда євро.

Підтримка ЄС

Нагадуємо, у травні ЄС пообіцяв надати Україні 9 мільярдів євро так званої макрофінансової допомоги. Проте, лише сума у 6 мільярдів євро отримала підтримку країн ЄС.

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На сьогодні із вказаної суми Україні виплачено тільки 1 мільярд євро. Зараз триває обговорення щодо надання ще 3 мільярдів євро.

Надання короткотермінової допомоги в макрофінансовій допомозі Україні досі здійснювалося на тимчасовій основі,

— заявив комісар ЄС з питань бюджету Йоганнес Ган.

США та 1,5 мільярда доларів щомісяця

наступного року дефіцит бюджету України становитиме приблизно 3,5 мільярда доларів на місяць. Відтак, США зобов’язалися покривати 1,5 мільярда доларів на місяць, попросивши союзників зробити те саме.

Нещодавно адміністрація Байдена погодила виділення мільярдів доларів на допомогу Україні.

Білий дім до кінця року надасть Україні 4,5 мільярда доларів грошової підтримки.

грошової підтримки. Окрім грошової підтримки, Штати регулярно постачають в нашу країну зброю, яка допомагає Збройним Силам ліквідовувати окупантів. Так, США щотижня передають Україні озброєння на суму від пів до мільярда доларів – не завжди це відбувається публічно.

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Скільки міжнародної допомоги отримала Україна

Понад 19 мільярдів доларів фінансової підтримки отримала Україна з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Станом на 1 жовтня, точназ яких 2 мільярди доларів Україна отримала тільки у вересні.

Від початку війни іноземна допомога покрила:

56% потреб у додатковому фінансуванні бюджету (дефіцит та погашення боргів);

36% витрат, а податки та мита трохи більше — 38%;

решту профінансували друком гривні НБУ (18%) та військовими облігаціями (8%).

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