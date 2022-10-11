Підтримка ЄС
Нагадуємо, у травні ЄС пообіцяв надати Україні 9 мільярдів євро так званої макрофінансової допомоги. Проте, лише сума у 6 мільярдів євро отримала підтримку країн ЄС.
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На сьогодні із вказаної суми Україні виплачено лише 1 мільярд євро. Зараз триває обговорення щодо надання 3 мільярдів євро.
Надання короткотермінової допомоги в макрофінансовій допомозі Україні досі здійснювалося на тимчасовій основі,
— заявив комісар ЄС з питань бюджету Йоганнес Ган.
США та 1,5 мільярда доларів щомісяця
Нещодавно адміністрація Байдена погодила виділення мільярдів доларів на допомогу Україні.
- Білий дім до кінця року надасть Україні 4,5 мільярда доларів грошової підтримки.
- Окрім грошової підтримки, Америка регулярно постачає в нашу країну зброю, яка допомагає Збройним Силам ліквідовувати окупантів. США щотижня передають Україні озброєння на суму від пів до мільярда доларів – не завжди це відбувається публічно.
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Скільки міжнародної допомоги отримала Україна
Понад 19 мільярдів доларів фінансової підтримки отримала Україна з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Від початку війни іноземна допомога покрила:
- 56% потреб у додатковому фінансуванні бюджету (дефіцит та погашення боргів);
- 36% витрат, а податки та мита трохи більше — 38%;
- решту профінансували друком гривні НБУ (18%) та військовими облігаціями (8%).