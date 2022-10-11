Поддержка ЕС
Напомним, в мае ЕС пообещал предоставить Украине 9 миллиардов евро так называемой макрофинансовой помощи. Однако только сумма в 6 миллиардов евро получила поддержку стран ЕС.
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На сегодняшний день из указанной суммы Украине выплачено всего 1 миллиард евро. Сейчас идет обсуждение по предоставлению 3 миллиардов евро.
Оказание краткосрочной помощи в макрофинансовой помощи Украине до сих пор осуществлялось на временной основе,
— заявил комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Ган.
США и 1,5 миллиарда долларов ежемесячно
Недавно администрация Байдена согласовала выделение миллиардов долларов в помощь Украине.
- Белый дом до конца года предоставит Украине 4,5 миллиарда долларов денежной поддержки.
- Кроме денежной поддержки, Америка регулярно поставляет в нашу страну оружие, помогающее Вооруженным Силам ликвидировать оккупантов. США еженедельно передают Украине вооружение на сумму от половины до миллиарда долларов – не всегда это происходит публично.
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Сколько международной помощи получила Украина
Более 19 миллиардов долларов финансовой поддержки получила Украина с начала полномасштабного вторжения России.
С начала войны иностранная помощь покрыла:
- 56% потребностей в дополнительном финансировании бюджета (дефицит и погашение долгов);
- 36% расходов, а налоги и пошлины немного больше – 38%;
- остальные профинансировали печатью гривны НБУ (18%) и военными облигациями (8%).