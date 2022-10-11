Поддержка ЕС

Напомним, в мае ЕС пообещал предоставить Украине 9 миллиардов евро так называемой макрофинансовой помощи. Однако только сумма в 6 миллиардов евро получила поддержку стран ЕС.

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На сегодняшний день из указанной суммы Украине выплачено всего 1 миллиард евро. Сейчас идет обсуждение по предоставлению 3 миллиардов евро.

Оказание краткосрочной помощи в макрофинансовой помощи Украине до сих пор осуществлялось на временной основе,

— заявил комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Ган.

Важно, что в следующем году дефицит бюджета Украины составит примерно 3,5 миллиарда долларов в месяц. Следовательно, США обязались покрывать 1,5 миллиарда долларов в месяц, попросив союзников сделать то же самое.

США и 1,5 миллиарда долларов ежемесячно

Недавно администрация Байдена согласовала выделение миллиардов долларов в помощь Украине.

Белый дом до конца года предоставит Украине 4,5 миллиарда долларов денежной поддержки.

денежной поддержки. Кроме денежной поддержки, Америка регулярно поставляет в нашу страну оружие, помогающее Вооруженным Силам ликвидировать оккупантов. США еженедельно передают Украине вооружение на сумму от половины до миллиарда долларов – не всегда это происходит публично.

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Сколько международной помощи получила Украина

Более 19 миллиардов долларов финансовой поддержки получила Украина с начала полномасштабного вторжения России.

По состоянию на 1 октября, точная сумма составляет 19,4 миллиарда долларов, из которых 2 миллиарда долларов Украина получила только в сентябре.

С начала войны иностранная помощь покрыла:

56% потребностей в дополнительном финансировании бюджета (дефицит и погашение долгов);

36% расходов, а налоги и пошлины немного больше – 38%;

остальные профинансировали печатью гривны НБУ (18%) и военными облигациями (8%).

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