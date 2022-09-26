Нова допомога від США: на що Україна витратить кошти

Україна отримає новий пакет допомоги від США. Кошти будуть спрямовані на підтримку цивільної безпеки.

Яка сума допомоги

Про це повідомив Ентоні Блінкен, державний секретар США, у своєму твітері. Він зазначив, що кошти нададуть для зміцнення українських правоохоронних органів.

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Сполучені Штати нададуть додаткові 457,5 мільйонів доларів США на підтримку цивільної безпеки, щоб врятувати життя та зміцнити спроможність українських партнерів з правоохоронними органами та кримінальним правосуддям. Ми поділяємо їхню відданість демократичній, незалежній і суверенній Україні,

– написав держсекретар.

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Фінансова допомога Україні

Місія Міжнародного валютного фонду почне роботу над програмою вже у жовтні. Про це Денис Шмигаль, прем'єр-міністер, домовився в Нью-Йорку з керівницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

МВФ надасть Україні 1,4 мільярда доларів додаткової підтримки Україні.

Раніше, держбюджет України отримав грант на 1,5 мільярда доларів. Це останній транш допомоги на 4,5 мільярда доларів від Світового банку.

За словами Дениса Шмигаля, гроші будуть спрямовані на відшкодування видатків бюджету на виплату пенсій та програми соціальної допомоги.

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