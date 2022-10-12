Нова допомога від союзників: що отримає Україна у найближчі тижні

Україні слід очікувати нову фінансову допомогу від міжнародних партнерів. США неодноразово закликають союзників якнайшвидше надати Україні пакети підтримки.

Допомога від США

Як заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, передає Reuters, США перерахують Україні 4,5 мільярда доларів.

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Два тижні тому Конгрес ухвалив рішення про пряму бюджетну підтримку України на суму 4,5 мільярда доларів, і я рада повідомити, що Сполучені Штати мають намір виплатити українському уряду ці кошти найближчими тижнями,

– сказала Джанет Єллен.

Підтримка ЄС

що США вимагають від країн ЄС прискорити та збільшити фінансову підтримку України.

ЄС залучив 2 мільярда євро для макрофінансової допомоги Україні, про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

Відтак, Єврокомісія залучила 11 мільярдів євро, розмістивши семирічні облігації на 5 мільярдів євро та 20-річні на 6 мільярдів євро, із яких 2 мільярди євро піде на другий кредитний транш макрофінансової допомоги Україні.

Ще раніше Єврокомісія виділила Україні

За даними "Мінфіну", ЄС схвалив на початку червня виділення екстреної допомоги у розмірі 9 мільярдів євро. Проте станом на сьогодні, Україна отримала лише 1 мільярд євро. Інші 8 мільярдів євро очікується через дискусію, як надавати кошти: як кредити чи грантову допомогу.

До теми ЄС планує наступного року надавати Україні 1,5 мільярда євро щомісяця, – Politico

Скільки допомоги отримала Україна з початку повномасштабної війни

Станом на 1 жовтня, точна сума становить 19,4 мільярда доларів, з яких 2 мільярди доларів Україна отримала тільки у вересні.

Від початку війни іноземна допомога покрила:

56% потреб у додатковому фінансуванні бюджету (дефіцит та погашення боргів);

36% витрат, а податки та мита трохи більше — 38%;

решту профінансували друком гривні НБУ (18%) та військовими облігаціями (8%).

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