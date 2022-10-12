Помощь от США
Как заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает Reuters, США перечислят Украине 4,5 миллиарда долларов.
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Две недели назад Конгресс принял решение о прямой бюджетной поддержке Украины на сумму 4,5 миллиарда долларов, и я рада сообщить, что Соединенные Штаты намерены выплатить украинскому правительству эти средства в ближайшие недели.
– сказала Джанет Йеллен.
Поддержка ЕС
ЕС привлек 2 миллиарда евро для макрофинансовой помощи Украине, об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.
Еврокомиссия привлекла 11 миллиардов евро, разместив семилетние облигации на 5 миллиардов евро и 20-летние на 6 миллиардов евро, из которых 2 миллиарда евро пойдет на второй кредитный транш макрофинансовой помощи Украине.
По данным "Минфина", ЕС одобрил в начале июня выделение экстренной помощи в размере 9 миллиардов евро. Однако по состоянию на сегодняшний день Украина получила лишь 1 миллиард евро. Остальные 8 млрд евро ожидается из-за дискуссии, как предоставлять средства: как кредиты либо грантовую помощь.
ЕС планирует в следующем году предоставлять Украине 1,5 миллиарда евро ежемесячно, – Politico
Сколько помощи получила Украина с начала полномасштабной войны
По состоянию на 1 октября точная сумма составляет 19,4 миллиарда долларов, из которых 2 миллиарда долларов Украина получила только в сентябре.
С начала войны иностранная помощь покрыла:
- 56% потребностей в дополнительном финансировании бюджета (дефицит и погашение долгов);
- 36% расходов, а налоги и пошлины немного больше – 38%;
- остальные профинансировали печатью гривны НБУ (18%) и военными облигациями (8%).