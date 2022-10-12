Помощь от США

Как заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает Reuters, США перечислят Украине 4,5 миллиарда долларов.

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Две недели назад Конгресс принял решение о прямой бюджетной поддержке Украины на сумму 4,5 миллиарда долларов, и я рада сообщить, что Соединенные Штаты намерены выплатить украинскому правительству эти средства в ближайшие недели.

– сказала Джанет Йеллен.

Напомним, что США требуют от стран ЕС ускорить и увеличить финансовую поддержку Украины.

Поддержка ЕС

ЕС привлек 2 миллиарда евро для макрофинансовой помощи Украине, об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Еврокомиссия привлекла 11 миллиардов евро, разместив семилетние облигации на 5 миллиардов евро и 20-летние на 6 миллиардов евро, из которых 2 миллиарда евро пойдет на второй кредитный транш макрофинансовой помощи Украине.

Еще раньше Еврокомиссия выделила Украине 2,2 миллиарда евро.

По данным "Минфина", ЕС одобрил в начале июня выделение экстренной помощи в размере 9 миллиардов евро. Однако по состоянию на сегодняшний день Украина получила лишь 1 миллиард евро. Остальные 8 млрд евро ожидается из-за дискуссии, как предоставлять средства: как кредиты либо грантовую помощь.

ЕС планирует в следующем году предоставлять Украине 1,5 миллиарда евро ежемесячно, – Politico

Сколько помощи получила Украина с начала полномасштабной войны

По состоянию на 1 октября точная сумма составляет 19,4 миллиарда долларов, из которых 2 миллиарда долларов Украина получила только в сентябре.

С начала войны иностранная помощь покрыла:

56% потребностей в дополнительном финансировании бюджета (дефицит и погашение долгов);

36% расходов, а налоги и пошлины немного больше – 38%;

остальные профинансировали печатью гривны НБУ (18%) и военными облигациями (8%).

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