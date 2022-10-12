Допомога від США

Як заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, передає Reuters, США перерахують Україні 4,5 мільярда доларів.

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Два тижні тому Конгрес ухвалив рішення про пряму бюджетну підтримку України на суму 4,5 мільярда доларів, і я рада повідомити, що Сполучені Штати мають намір виплатити українському уряду ці кошти найближчими тижнями,

– сказала Джанет Єллен.

Нагадуємо, що США вимагають від країн ЄС прискорити та збільшити фінансову підтримку України.

Підтримка ЄС

ЄС залучив 2 мільярда євро для макрофінансової допомоги Україні, про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

Відтак, Єврокомісія залучила 11 мільярдів євро, розмістивши семирічні облігації на 5 мільярдів євро та 20-річні на 6 мільярдів євро, із яких 2 мільярди євро піде на другий кредитний транш макрофінансової допомоги Україні.

Ще раніше Єврокомісія виділила Україні 2,2 мільярда євро.

За даними "Мінфіну", ЄС схвалив на початку червня виділення екстреної допомоги у розмірі 9 мільярдів євро. Проте станом на сьогодні, Україна отримала лише 1 мільярд євро. Інші 8 мільярдів євро очікується через дискусію, як надавати кошти: як кредити чи грантову допомогу.

До теми ЄС планує наступного року надавати Україні 1,5 мільярда євро щомісяця, – Politico

Скільки допомоги отримала Україна з початку повномасштабної війни

Станом на 1 жовтня, точна сума становить 19,4 мільярда доларів, з яких 2 мільярди доларів Україна отримала тільки у вересні.

Від початку війни іноземна допомога покрила:

56% потреб у додатковому фінансуванні бюджету (дефіцит та погашення боргів);

36% витрат, а податки та мита трохи більше — 38%;

решту профінансували друком гривні НБУ (18%) та військовими облігаціями (8%).

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