Допомога від США
Як заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, передає Reuters, США перерахують Україні 4,5 мільярда доларів.
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Два тижні тому Конгрес ухвалив рішення про пряму бюджетну підтримку України на суму 4,5 мільярда доларів, і я рада повідомити, що Сполучені Штати мають намір виплатити українському уряду ці кошти найближчими тижнями,
– сказала Джанет Єллен.
Підтримка ЄС
ЄС залучив 2 мільярда євро для макрофінансової допомоги Україні, про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.
Відтак, Єврокомісія залучила 11 мільярдів євро, розмістивши семирічні облігації на 5 мільярдів євро та 20-річні на 6 мільярдів євро, із яких 2 мільярди євро піде на другий кредитний транш макрофінансової допомоги Україні.
За даними "Мінфіну", ЄС схвалив на початку червня виділення екстреної допомоги у розмірі 9 мільярдів євро. Проте станом на сьогодні, Україна отримала лише 1 мільярд євро. Інші 8 мільярдів євро очікується через дискусію, як надавати кошти: як кредити чи грантову допомогу.
До теми ЄС планує наступного року надавати Україні 1,5 мільярда євро щомісяця, – Politico
Скільки допомоги отримала Україна з початку повномасштабної війни
Станом на 1 жовтня, точна сума становить 19,4 мільярда доларів, з яких 2 мільярди доларів Україна отримала тільки у вересні.
Від початку війни іноземна допомога покрила:
- 56% потреб у додатковому фінансуванні бюджету (дефіцит та погашення боргів);
- 36% витрат, а податки та мита трохи більше — 38%;
- решту профінансували друком гривні НБУ (18%) та військовими облігаціями (8%).