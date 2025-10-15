У середу, 15 жовтня, уряд Норвегії представив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Він передбачає 70 мільярдів норвезьких крон (5,9 мільярда євро) на військову підтримку України.

Скільки Норвегія виділить допомоги для України?

Наголошується, що російська агресивна війна проти України залишається найбільшим викликом для безпеки Норвегії, пише 24 Канал з посиланням на сайт Міноборони країни.

Уряд пропонує продовжити надзвичайну підтримку України, яка була розпочата у 2025 році в межах програми "Нансен". Загальним бюджетом у 2026 році стане 85 мільярдів євро. З них 70 мільярдів євро становить військова допомога.

Оборонний бюджет суттєво зріс за останні роки. Якщо не враховувати допомогу Україні, то у 2026 році оборонний бюджет становитиме приблизно 112 мільярдів крон,

– йдеться на сайті відомства.

Для порівняння: у затвердженому бюджеті 2021 року він становив близько 65 мільярдів крон. Однак уряд Норвегії пропонує збільшити оборонний бюджет на 4,2 мільярда крон у 2026 році для реалізації довгострокового плану розвитку оборонного сектору.

Яку ще допомогу надасть Норвегія для України?

Норвегія, разом із Німеччиною, придбають для України дві системи Patriot, зокрема й ракети. Ця інформація опублікована на сайті Міноборони країни.

Норвегія робить внесок у розмірі близько 7 мільярдів крон для постачання системи протиповітряної оборони (ППО). Ці системи передаються Україні з Німеччини,

– повідомили у відомстві.

Крім того, Норвегія долучається до придбання радарів ППО від німецького виробника Hensoldt та систем ППО від компанії Kongsberg.

Зауважте! Наголошується, що протиповітряна оборона також має вирішальне значення для захисту військових підрозділів і інфраструктури.

Що ще відомо про допомогу Норвегії для України?