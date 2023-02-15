Продукти від благодійників: українці можуть отримати допомогу від людей з усього світу
Джерело:єДопомога
У єДопомога з'явилася нова можливість отримати допомогу. Подавши заявку у програмі можна отримати безкоштовний сертифікат на продукти в супермаркеті.
У єДопомога розширили мережу партнерів для того, щоб більше людей отримали допомогу. Відтак українці зможуть використати сертифікат на продукти у мережі супермаркетів АТБ. Водночас благодійники з України чи будь-якої іншої країни світу можуть оплатити його.
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Як отримати продукти безкоштовно
Насамперед для цього потрібно зареєструватися на платформі єДопомога.
- Після цього вам потрібно залиште заявку (серед видів допомоги необхідно обрати "Волонтерська" та натиснути "Отримати допомогу");
- Оберіть з переліку партнерів мережу супермаркетів АТБ;
- Коли хтось із благодійників здійснить оплату за вашим сертифікатом, ви отримаєте код у своєму електронному кабінеті, або ж смс-повідомлення на телефон;
- Після здійснення покупок в супермаркеті вам потрібно на касі показати продавцю цифри коду, або ж передплату єДопомога зі штрих-кодом для сканування.
Допомога від США на суму 3 600
Завдяки платформі Gate to Ukraine багатодітні сім'ї, переселенці та ті, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, мають право на допомогу у розмірі 100 доларів. Ці кошти виплачуватимуть українцям громадяни США, які хочуть допомогти.
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Для цього потрібно заповнити форму за посиланням. Вашу заявку мають переглянути, а згодом перекласти на англійську та розмістити на сайті платформи.
- Коли допомога надходить у відповідь на запит, кошти надсилають на карту або банківський рахунок.
- Після отримання коштів Gate to Ukraine просить записати коротку відеоподяку для вашого спонсора.