У єДопомога розширили мережу партнерів для того, щоб більше людей отримали допомогу. Відтак українці зможуть використати сертифікат на продукти у мережі супермаркетів АТБ. Водночас благодійники з України чи будь-якої іншої країни світу можуть оплатити його.

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Як отримати продукти безкоштовно

Насамперед для цього потрібно зареєструватися на платформі єДопомога.

Після цього вам потрібно залиште заявку (серед видів допомоги необхідно обрати "Волонтерська" та натиснути "Отримати допомогу");

Оберіть з переліку партнерів мережу супермаркетів АТБ;

Коли хтось із благодійників здійснить оплату за вашим сертифікатом, ви отримаєте код у своєму електронному кабінеті, або ж смс-повідомлення на телефон;

Після здійснення покупок в супермаркеті вам потрібно на касі показати продавцю цифри коду, або ж передплату єДопомога зі штрих-кодом для сканування.

Допомога від США на суму 3 600

Завдяки платформі Gate to Ukraine багатодітні сім'ї, переселенці та ті, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, мають право на допомогу у розмірі 100 доларів. Ці кошти виплачуватимуть українцям громадяни США, які хочуть допомогти.

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Для цього потрібно заповнити форму за посиланням. Вашу заявку мають переглянути, а згодом перекласти на англійську та розмістити на сайті платформи.