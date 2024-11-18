600 фунтів новим родинам: у Великій Британії пропонують гроші за прихисток українських біженців

Влада міста Елмбридж у Великій Британії тепер пропонує фінансову допомогу для нових родин, які прихистять українців. Вона складе 600 фунтів на місяць.

Виплати родинам, які прихистили українців

Ці виплати покликані підтримати господарів, які ззазнали значних витрат через проживання біженців, передає 24 Канал з посиланням на ВВС.

Читайте також Євро повертається до позначки у 44 гривні: що з цінами на валюти

З моменту свого заснування в березні 2022 року програма в Елмбриджі успішно допомогла понад 300 місцевим домогосподарствам надати притулок майже 600 українцям. Зараз влада зосереджує свої зусилля на підтримці сімей та окремих осіб, які вже проживають у місті і потребують переїзду до нового житла.

Фінансова допомога допомагає компенсувати витрати на утримання біженців, вважає Жанні Твіді, співдиректорка місцевої благодійної організації ElmbridgeCAN.

Люди не роблять це заради грошей, але зростання рахунків і витрат через наявність ще однієї людини у домі робить цю підтримку дуже важливою,

– сказала вона.

З моменту свого заснування у 2016 році ElmbridgeCAN зосередилася на допомозі сирійським біженцям, а зараз розширює свої зусилля на підтримку інтеграції українських біженців у місцеву громаду. Організація мобілізує волонтерів для надання основних послуг, включаючи мовні курси, допомогу у працевлаштуванні та ресурси, що допомагають новоприбулим адаптуватися до життя у Великій Британії.