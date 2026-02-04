"Пакунки тепла" та генератори: яку допомогу можуть отримати українці взимку
- Українським енергетикам надійдуть доплати в розмірі 20 тисяч гривень за роботу в аварійних бригадах.
- "Пакунки тепла" та "СвітлоДім" запровадили для підтримки вразливих категорій і багатоквартирних будинків узимку.
Наразі Україна переживає одну з найскладніших зим в умовах повномасштабної війни. Лише з початку 2026 року зафіксовано 217 російських атак на енергетику.
Яку допомогу українцям надає держава?
У середу, 4 лютого, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про щоденний селектор з Володимиром Зеленським, ключовими міністерствами й головами ОВА. Уряд продовжує надавати українцям всебічну підтримку під час надзвичайної ситуації в енергетиці.
- Доплати ремонтникам відновлювальних бригад
Енергетики, які цілодобово працюють над відновленням енергосистеми, отримуватимуть щомісячні доплати у розмірі 20 тисяч гривень за роботу в аварійних бригадах.
Перші нарахування надійдуть на зарплатні картки в лютому.
- Адресна допомога вразливим категоріям
Разом із державними компаніями уряд забезпечує адресну допомогу людям з інвалідністю та одиноким пенсіонерам. Це речі, що допомагають пережити холодний період – зігрітися, залишатися на зв'язку та заряджати медичні пристрої.
Перші 10 тисяч "Пакунків тепла" від Нафтогазу вже отримали мешканці Дарницького, Дніпровського та Деснянського районів Києва, а також Броварів і Борисполя.
Зверніть увагу! Таку підтримку розширять, залучивши Енергоатом, Укренерго та Укргідроенерго. Додаткові "Пакунки тепла" отримають громади по всій Україні, де з електро- й теплопостачанням досі складно.
- Нова програма "СвітлоДім"
Держава надає багатоквартирним будинкам від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю генераторів та іншого енергообладнання для роботи ключових систем життєзабезпечення.
Програму "СвітлоДім" можна поєднувати з іншими інструментами енергомодернізації багатоквартирних будинків, як-от із кредитами "5 – 7 – 9" на встановлення сонячних панелей, акумуляторів і гібридних інверторів.
Яку допомогу може отримати бізнес?
Підтримка для ФОПів 2 – 3 груп
Понад 9 тисяч підприємців, які працюють у соціально важливих сферах, уже подали заявки на одноразову державну допомогу – до 15 тисяч гривень – для забезпечення автономної роботи під час аварійних відключень. Подати заявку можна через Дію.
Кредити на генератори
Банки-партнери вже отримали понад 270 заявок на кредити під 0% річних у межах програми "Доступні кредити 5 – 7 – 9".
Перелік установ і умови – за посиланням.
Що відомо про ситуацію в енергосистемі?
Нагадаємо, у ніч на 4 лютого російські військові знову атакували енергетичну інфраструктуру в кількох областях України. Знеструмлено споживачів на Сумщині, Донеччині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі.
Окрім того, в усіх регіонах введено обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для споживачів. Подекуди – навіть аварійні знеструмлення.
За словами президента, досі складно в Києві. Там працюють близько 200 бригад, а понад 1 100 багатоквартирних будинків у кількох районах залишаються без опалення.