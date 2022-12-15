ООН передала Україні допомоги на 4,5 мільярда, – Шмигаль

Цьогоріч ООН надало українцям понад 4,5 мільярда доларів гуманітарної допомоги. Також, співпраця України з ООН в гуманітарній сфері продовжиться активніше.

Про це повідомив Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України. Він додав, що сподівається на подальшу фінансову підтримку.

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Цінуємо таку підтримку та сподіваємося, що наступного року ця сума лише збільшиться, – повідомив Шмигаль.

У яких напрямках співпрацюватимуть

Активна співпраця продовжуватиметься за напрямками:

Розмінування. Відбулися перемовини щодо можливості та спроможності ООН у цій сфері та започаткування нових програм гуманітарного розмінування в Україні.

Відбулися перемовини щодо можливості та спроможності ООН у цій сфері та започаткування нових програм гуманітарного розмінування в Україні. Допомога переселенцям. Продовження надання прямої фінансової допомоги ВПО, яка зараз надається спільно з агенціями ООН, а також подальше облаштування прихистків для переселенців.

Продовження надання прямої фінансової допомоги ВПО, яка зараз надається спільно з агенціями ООН, а також подальше облаштування прихистків для переселенців. Відновлення. Реалізація програм із відбудови пошкодженого через війну житла.

Реалізація програм із відбудови пошкодженого через війну житла. Допомога прифронтовим громадам. Надання гуманітарної допомоги на деокупованих територіях, а також підтримка людей, які залишаються в зоні активних бойових дій.

Надання гуманітарної допомоги на деокупованих територіях, а також підтримка людей, які залишаються в зоні активних бойових дій. Економіка. Підтримка малого та середнього бізнесу, чия стійкість є вирішальною для економіки України.

Сподіваємося на підтримку з боку ООН урядових програм допомоги бізнесу для збільшення робочих місць та доходів населення,

– наголосив прем'єр-міністр.

Європарламент схвалив надання Україні 18 мільярдів євро

Вчора Європарламент прийняв за так званою терміновою процедурою запропоновану Радою ЄС зміну в регламенті макрофінансової допомоги плюс, яка дозволяє 26 державам-членам виступати гарантами позики як альтернативи бюджету ЄС.

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За умови проведення реформ, довгострокова позика для України на пільгових умовах покриватиме основні державні послуги, включаючи роботу лікарень, шкіл та забезпечення житлом.