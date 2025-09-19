Допомога від ООН: чи залежать виплати від розміру пенсії
- З 2023 року в Україні діє програма додаткових виплат пенсіонерам від ООН.
- Додаткові виплати отримують пенсіонери з пенсією менше ніж 3 500 гривень, які постійно проживають у регіонах з активними бойовими діями.
Українські пенсіонери можуть розраховувати не тільки на державні виплати, але й на додаткову фінансову підтримку від міжнародних організацій. Сума такої допомоги безпосередньо пов'язана з розміром вже призначеної пенсії або соціальної допомоги.
Хто має право на допомогу від ООН?
З 2023 року в Україні діє програма, розроблена Міністерством соціальної політики спільно з Пенсійним фондом. В її рамках пенсіонери можуть отримувати додаткові виплати від міжнародної організації, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Фінансова підтримка надається не всім громадянам пенсійного віку. Одержувачами можуть бути ті, хто:
- не отримує пенсію або отримує менше ніж 3 500 гривень;
- не має виплат від інших міжнародних організацій;
- не отримує допомогу як внутрішньо переміщена особа;
- постійно проживають у регіонах, де тривають активні бойові дії або зберігається висока ймовірність їх відновлення;
- отримують соціальну допомогу від держави в розмірі менше ніж 3 200 гривень;
- мають встановлений статус інвалідності (у дорослому віці або з дитинства).
Важливо! Виплата припиняється, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній з цих умов.
Як розраховується сума допомоги від ООН?
Розмір допомоги не фіксований, але максимальна сума обмежена 3 250 гривнями. Конкретний розмір залежить від вже отриманих виплат.
Наприклад, якщо пенсія становить 2 500 гривень, то від ООН пенсіонер отримає ще 750 гривень, щоб в сумі набралося 3 250.
Як відбуваються виплати від ООН?
Додаткових документів збирати не потрібно – нарахування відбуваються автоматично. Гроші надходять тим самим способом, що і пенсія: через Укрпошту або на банківську картку.
Що ще потрібно знати про пенсії в Україні?
Наступного року розмір мінімальної пенсії в Україні істотно зросте. Плани на майбутнє підвищення цієї виплати містяться в бюджеті на 2026 рік.
Проте до завершення поточного року індексація пенсій не планується. Такий перерахунок буде проведено лише у 2026 році.
Працюючі пенсіонери можуть раз на два роки звертатися для перерахунку розміру своєї пенсії. Однак сума виплати може бути зменшена, якщо відбувається збільшення середньої заробітної плати по країні.