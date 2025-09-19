Українські пенсіонери можуть розраховувати не тільки на державні виплати, але й на додаткову фінансову підтримку від міжнародних організацій. Сума такої допомоги безпосередньо пов'язана з розміром вже призначеної пенсії або соціальної допомоги.

Хто має право на допомогу від ООН?

З 2023 року в Україні діє програма, розроблена Міністерством соціальної політики спільно з Пенсійним фондом. В її рамках пенсіонери можуть отримувати додаткові виплати від міжнародної організації, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Фінансова підтримка надається не всім громадянам пенсійного віку. Одержувачами можуть бути ті, хто:

не отримує пенсію або отримує менше ніж 3 500 гривень;

не має виплат від інших міжнародних організацій;

не отримує допомогу як внутрішньо переміщена особа;

постійно проживають у регіонах, де тривають активні бойові дії або зберігається висока ймовірність їх відновлення;

отримують соціальну допомогу від держави в розмірі менше ніж 3 200 гривень;

мають встановлений статус інвалідності (у дорослому віці або з дитинства).

Важливо! Виплата припиняється, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній з цих умов.

Як розраховується сума допомоги від ООН?

Розмір допомоги не фіксований, але максимальна сума обмежена 3 250 гривнями. Конкретний розмір залежить від вже отриманих виплат.

Наприклад, якщо пенсія становить 2 500 гривень, то від ООН пенсіонер отримає ще 750 гривень, щоб в сумі набралося 3 250.

Як відбуваються виплати від ООН?

Додаткових документів збирати не потрібно – нарахування відбуваються автоматично. Гроші надходять тим самим способом, що і пенсія: через Укрпошту або на банківську картку.

Що ще потрібно знати про пенсії в Україні?